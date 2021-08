Fußball

vor 35 Min.

In der Bezirksliga reißt die Heimserie des TSV Mindelheim

Mindelheims Jonas Meier (gelbes Trikot) hatte einen schweren Stand gegen die Abwehr des FC Oberstdorf um Markus Stölzle. Im ersten Heimspiel gab der TSV Mindelheim in den Schlussminuten eine 1:0-Führung aus der Hand.

Plus Im ersten Heimspiel verpasst es der TSV Mindelheim, die Führung auszubauen. Das rächt sich gegen einen in der Schlussphase äußerst druckvollen FC Oberstdorf.

Von Axel Schmidt

Im Leben wie im Sport trifft man oft falsche Entscheidungen – und verspricht sich dann, es beim nächsten Mal anders und damit besser zu machen. Dumm nur, wenn sich die Situation beim zweiten Versuch anders darstellt und den neuen Entscheidungsprozess über den Haufen wirft. So in etwa dürfte sich der TSV Mindelheim am Mittwochabend gefühlt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

