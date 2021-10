SG Krumbach steht elf mal ganz oben

Die Taekwondokas der SG Krumbach räumen bei der bayerischen Meisterschaft ab.

Bei der ersten Präsenzveranstaltung im Taekwondo zeigten die Taekwondokas der SG Krumbach, aus den Abteilungen Memmingen, Mindelheim, Babenhausen, Fellheim und Krumbach gleich eine starke Leistung und knüpften an die Erfolge vor der Corona-Zeit an: 22 Podestplätze und die Goldmedaille in der Gesamtwertung waren die Ausbeute bei der bayerischen Meisterschaft in Dillingen.

Als Einzelstarter gewannen folgende Taekwondokas der SG Krumbach in ihren Altersklassen den bayerischen Meistertitel: Marina Briechle, Marie Stenzel, Alexander Kurz, Tim Lehrl sowie Niko Möller. Bei den Paaren standen am Ende des Wettkampfes Marie Stenzel mit Tim Lehrl, Carina Rümmele mit Marcel Rogg und Marina Briechle mit Erdemir Emir Can ganz oben auf dem Treppchen.

Im Team errangen Neele Altermann, Theresia Müller mit Marie Stenzel sowie Luka Gace, Joshua Lampert mit Marcel Rogg und Aranka Palfi, Tatjana Palfi mit Jessica Rogg die Goldmedaille. Von den insgesamt elf Goldmedaillen für den Verein holte sich Marie Stenzel drei, Marina Briechle und Tim Lehrl je zwei Goldmedaillen und zählten damit zu den erfolgreichsten Sportlern und Sportlerinnen bei den bayerischen Meisterschaften.

Silber im Einzel holten sich Theresia Müller, Aranka Palfi, Joshua Lampert, Loris Rossi und Noah Stenzel. Theresia Müller mit Loris Rossi, Monika Magel mit Joshua Lampert sicherten sich ebenfalls Silber bei den Paaren. Bei den Teams holten sich Monika Magel, Nadja Roßmadl mit Carina Rümmele sowie Theresa Bulling, Desiree Neumann mit Sophie Späth die Silbermedaille. Bronze im Einzel erkämpften sich Neele Altermann und Marcel Rogg und rundeten damit das sehr gute Podestplatz-Ergebnis der SG Krumbach ab. Sieben weitere Sportlerinnen und Sportler der Taekwondokas Memmingen erreichten das Finale: Tatjana Palfi (4.), Carina Rümmele, Jessica Rogg und Luka Gace (5.), Sophie Späth und Niklas Jutz (6.) und Monika Magel mit Platz sieben.

Drei Athleten erhalten eine besondere Auszeichnung

Eine besondere Ehre wurde dem Trio Marie Stenzel, Tim Lehrl und Niko Möller zuteil. Die drei Athleten wurden mit einer Ehrung der Talentförderung der Bayerischen Taekwondo Union (BTU) ausgezeichnet. Für den Verein, betreut von Heinz und Reinhold Gruber und Sandra Stenzel-Gruber, der 20 Teilnehmer zur bayerischen Meisterschaft entsandte, gab es neben den 22 Medaillen insgesamt 83 Gesamtpunkte, die den ersten Platz bei den Vereinen vor dem TC Donau-Lech-Iller (26 Startern/55 Punkte) und dem PSV Eichstätt (zehn Starter/27 Punkte) bedeuteten. (axe)