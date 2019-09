vor 21 Min.

Kirchheim bleibt am Drücker

Mit einem überragenden 5:0-Sieg gegen Pforzen bleibt der TSV in Lauerstellung. Bad Wörishofen und Türkheim teilen sich die Punkte

So richtig nützt dieses Unentschieden keinem der beiden Teams: Der FC Bad Wörishofen und der SVS Türkheim trennten sich 1:1. Besser machte es da der TSV Kirchheim, der die Gegner aus Pforzen mit 5:0 nach Hause schickte. Nichts war’s mit dem erhofften Schwung beim SC Eppishausen: Gegen Baiswail-Lauchdorf setzte es eine klare 4:1-Niederlage.

Bad Wörishofen – Türkheim 1:1

Tore 0:1 Dominik Schuler (20.), 1:1 Tim Krammer (64.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Andreas Kunerth

" In einem von beiden Teams engagiert geführten Spiel hatte Türkheim erst mehr von der Partie. Die Gastgeber blieben aber dran und sorgten mit Kontern immer wieder für Gefahr. Es schien nur ein Frage der Zeit, ehe der Ausgleich gelang, doch vor dem Seitenwechsel blieb das Gästetor sicher. In der zweiten Spielhälfte war der FCB die klar bessere Mannschaft und bestimmte das Spiel. Dass es doch nur zu einem Punkt reichen sollte, lag am Ende auch am fehlenden Schussglück, da jeweils Pfosten und Latte die Gäste vor der Niederlage bewahrte. Kurz vor Schluss war es dann der SVS, der bei einem Pfostenschuss den Jubel schon auf den Lippen hatte. Mit einem umstrittenen Abseitspfiff in der zweiten Halbzeit zog sich der Schiedsrichter den Zorn der Gastgeber zu. (mz)

Kirchheim – Pforzen 5:0 (4:0)

Tore 1:0 Jonas Westermaier (17.), 2:0 Jonas Westermaier (35.), 3:0 Dennis Baikov (36.), 4:0 Patrick Waltenberger (45.+2), 5:0 Christoph Ullmann (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Hubert Löser

" In einer überlegen geführten ersten Halbzeit erzielten die Hausherren eine verdiente 4:0 Führung. Nach der Pause verflachte das Spiel zunehmends, wobei die Kirchheimer zu keiner Zeit in Gefahr kamen. Christoph Ullmann besorgte kurz vor Schluss den hoch verdienten 5:0 Entstand. (mz)

Mittelneufnach – Buchloe 1:1

Tore 0:1 Sams (61), 1:1 Kugelmann R. (90.) Zuschauer 100 Bes. Vorkommnisse TSV vergibt Elfmeter (75.) Gelb-rot Happacher (90.) Schiedsrichter Heinrich Deutscher

" Zunächst waren die Gäste die spielerisch überlegene Mannschaft, konnten das Chancenplus aber nicht in eine Führung ummünzen. Die zweite Halbzeit gestaltete sich ausgeglichener, wobei Buchloe nach einer Stunde in Führung ging. Die Heimelf steigerte nun stets ihre Offensivbemühungen. Nachdem der TSV den ersten Elfmeter noch vergab, wurde der zweite in der letzten Minute zum verdienten Ausgleich genutzt. (mz)

Baisweil – Eppishausen 4:1 (1:0)

Tore 1:0 Thomas Immerz (42.), 1:1 Lukas Wiblishauser (FE, 59.), 2:1 Thomas Immerz (69.), 3:1 Marian Hofer (76.), 4:1 Sebastian Arndt (78.), Zuschauer 140 Schiedsrichter Werner Mattis

Die ersatzgeschwächten Gastgeber fanden gegen den Aufsteiger aus Eppishausen nur schwer ins Spiel, konnten allerdings kurz vor der Pause den Führungstreffer erzielen. Nach der Halbzeit waren die Gäste zunächst das bessere Team und erzielten durch einen Foulelfmeter den Ausgleich. Erst nach der erneuten Führung durch Thomas Immerz spielte die SpVgg Baisweil-Lauchdorf stärker und konnte sich dann auch einige Torchancen erspielen und zwei weitere Treffer zum 4:1 Sieg erzielen. (mz)

Zaisertsh. – Amberg/W’gelt. 3:2

Tore 0:1 Patrick Hofmann (31.), 0:2 Alexander Wolf (34.), 1:2 Daniel Schießl (60.), 2:2 Rafael Freiberger FE, 65.), 3:2 Peter Lindner (69.) Zuschauer 80 Bes. Vorkommnisse SG Amberg verschießt Foulelfmeter Gelb-rot Dominik Schäffler (TSV Zaisertshofen, 90.) Schiedsrichter Andreas Voigt

" Die Gäste starteten stark in die Partie und gingen folgerichtig mit 0:2 in Führung, vergaben sogar vor der Halbzeit die Chance auf das 0:3 durch einen verschossenen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit zeigte die Heimmannschaft Moral und erzielten den Anschlusstreffer durch Schießl. Der Ausgleich durch Freiberger durch einen verwandelten Foulelfmeter mobilisierte nochmal alle Kräfte. In der 69. Spielminute erzielte der TSV Zaisertshofen dann durch Lindner den langersehnten Führungstreffer und krönte die kämpferische Mannschaftsleistung mit drei Punkten. (mz)

Jengen – Mattsies 2:0 (1:0)

Tore 1:0 Heller (11.), 2:0 Pfister (63.) Schiedsrichter Burhan Secgin

Die Heimmannschaft ging durch Moritz Heller früh mit 1:0 in Führung. Sebastian Pfister besorgte Mitte der zweiten Hälfte den verdienten 2:0 Endstand. (bb)

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Germaringen 2 – Waal 3:2 (2:1)

Tore 0:1 Markus Zindath (25.), 1:1 Lucas Bergmann (32.), 2:1 Lucas Bergmann (37.), 2:2 David De Lira (51.), 3:2 Lucas Bergmann (73.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Yasin Dagistan

