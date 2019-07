vor 41 Min.

Mindelheim stellt die erfolgreichste Riege

Beim Schüler- und Jugendturnfest in Babenhausen zeigten die Nachwuchsturner aus verschiedenen Vereinen ihr Können.

Beim Schüler- und Jugendturnfest in Babenhausen gehen rund 200 Kinder an die Geräte

Zeitweise glich die Dreifachturnhalle des Babenhauser Schulzentrums einem riesigen Ameisenhaufen, allerdings mit afrikanischen Temperaturen. Rund 200 Nachwuchsturner fanden sich zur 64. Auflage des Schüler- und Jugendturnfests des „Turngau Allgäu/Untergau 2“, der praktisch mit dem Landkreisgebiet Unterallgäu identisch ist, ein. Als erfolgreichster Verein erwies sich der TSV Mindelheim, der sich 18 Medaillenränge eroberte, davon je sieben Mal Gold und Silber beziehungsweise viermal Bronze. Der zweite Platz im Medaillenspiegel ging an den TKSV Erkheim (5/2/3), gefolgt vom gastgebenden TSV 1862 Babenhausen (4/3/2) und dem TSV Ottobeuren (3/3/2).

Früh aufstehen hieß es für die jüngsten Teilnehmer, stand doch das Einturnen bereits um acht Uhr auf dem Programm, der Beginn der Turnbahnen um 8.30 Uhr. Dabei waren die Maskottchen oftmals größer als die Sportler selbst, die noch Kindergartenalter aufwiesen. Trotzdem gingen sie mit Elan die Turnbahnen an, wobei auf die Jüngsten Reck, Boden und Sprung (Kasten) warteten. Bei den Größeren wurden die Gerätehöhen gesteigert beziehungsweise ersetzten bei den Mädchen Turnbank und Balken beziehungsweise der Parallelbarren die Gereätevorgaben. Der Nachmittag gehörte dann den etwas älteren Schülern und Jugendlichen, die durch ein hohes Leistungsniveau gefielen.

Bei der Siegerehrung für die jüngeren Teilnehmer freute sich Bürgermeister Otto Göppel, der zusammen mit Martin Gleich (Präsident TSV Babenhausen) die Siegerehrungen vornahm, dass nach vierjähriger Pause das Untergauturnfest wieder einmal in Babenhausen Station machte. Viel Lob gab es auch für die mustergültige Organisation, vor allem für Rosemarie Gleich, bei der die Fäden des ausrichtenden Vereins zusammenliefen, und ihrem ganzen Team. Seitens des veranstaltenden Turn-Untergaus 2 zeichnete Manfred Münsch, unterstützt von Hartmut Eichner, verantwortlich.

Insgesamt konnten sich alle neun Vereine in die Medaillenliste eintragen, davon acht von ihnen mit mindestens einer Goldmedaille. Die Meistbeteiligung ging an den TKSV Erkheim mit 42 Nachwuchsturnern vor dem TSV Mindelheim und dem TSV Babenhausen. So verwunderte es auch nicht, dass diese drei Teams auch deutlich über die Hälfte der Siege einfuhren.

Allerdings zählte nicht zuletzt der olympische Gedanken vom „Dabeisein ist alles“. So erhielt jeder Teilnehmer eine schmucke Urkunde. Auf alle Fälle hätte Turnvater Jahn seine Freude an dem munteren, vor allem auch verletzungsfreien Sportfest gehabt. (fs)

