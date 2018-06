08:34 Uhr

Nachträgliche Überraschung Lokalsport

Die B-Junioren der JFG Wertachtal dürfen weiter in der Bezirksoberliga spielen. Allerdings unter einem neuen Trainer.

Von Axel Schmidt

Als die B-Junioren der JFG Wertachtal am vergangenen Wochenende ihr letztes Saisonspiel trotz einer 2:0-Führung am Ende noch mit 2:4 beim FC Gundelfingen verloren hatten, war die Enttäuschung groß. Die fünfjährige Zugehörigkeit an der höchsten Spielklasse Schwabens schien Vergangenheit.

Doch nun kam zur großen Überraschung aller Beteiligten die gute Nachricht, dass die JFG Wertachtal auch in der kommenden Saison mit seiner U17-Mannschaft an der Bezirksoberliga teilnehmen darf. Schriftlich habe dies der Bezirksspielleiter Helmut Brandmayr der JFG Wertachtal bestätigt, wie JFG-Trainer Thomas Stocker gegenüber der MZ bestätigte. „Es steigen nur zwei Mannschaften direkt ab“, sagte Stocker, der mit seiner Mannschaft den drittletzten Platz belegte. Sollte der FC Stätzling außerdem in der Aufstiegsrelegation erfolgreich sein, dann steigt sogar nur der Tabellenletzte (TSV Bobingen) ab und der Vorletzte (FC Kempten) bliebe in der Liga.

„Die JFG Wertachtal spielt auf jeden Fall in der nächsten Saison in der Bezirksoberliga. Und darüber sind wir froh“, sagt Stocker. „Wir haben bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben. Wir haben oft auch nur knapp verloren, obwohl wir gut gespielt haben. Aber es war heuer einfach eine schwierige Saison“, sagt Stocker. Er freue sich für seine Jungs, die immer daran geglaubt hätten. Er selbst wird die Mannschaft in der neuen Spielzeit nicht mehr betreuen. Stocker geht zum TSV Ottobeuren und übernimmt dort die B-Juniorinnen-Mannschaft, die in der Landesliga spielen. Sein Nachfolger bei der JFG Wertachtal wird Gerd Seemüller (Schlingen).

