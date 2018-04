Noch immer am Puls des Spiels

vor 19 Min.

Der Mindelheimer Reiner Maurer hat im November seine Trainertätigkeit in Thailand beendet. Mit 58 Jahren fühlt er sich nicht zu alt für einen neuen Job – zumal der Titel „Laptop-Trainer“ passt.

Von Axel Schmidt

Entspannt und gebräunt sitzt Reiner Maurer an diesem Morgen in einem Mindelheimer Café. Auf Einladung des Altlandrats Hermann Haisch macht der 58-jährige Fußballtrainer Station in seiner Heimatstadt. Bei Cappuccino und Latte macchiato spricht man natürlich ganz allgemein über Fußball, im Speziellen über die Münchner Löwen, Fußball in Thailand und das moderne Trainerhandwerk.

Gleich zu Beginn präsentiert Haisch dabei eine Kopie des Gästebuchs des Landkreises, in der sich sämtliche Berühmtheiten, die seit 1981 einmal in offizieller Mission das Unterallgäu besucht hatten, verewigt hatten. Von Franz-Josef Strauß über Rosi Mittermeier bis hin zu – eben – Reiner Maurer.

2002 war das. Im Rahmen der Sportlerehrung des Landkreises war Maurer, damals noch Co-Trainer beim TSV 1860 München, zusammen mit dem Spieler Daniel Bierofka als Stargäste nach Mindelheim gekommen. Ein gemaltes Bild der beiden, im schönsten 1860-Blau, ziert den Eintrag. „Bei 1860 darfst du nichts rotes anhaben. Das ist mir auch nie passiert. Zu meiner Zeit bei 1860 hatte ich kein einziges rotes Kleidungsstück“, sagt Maurer und lacht. Mit Blick auf das Bild mit Bierofka sagt er: „Der ehemalige und aktuelle Löwentrainer auf einer Seite – schön.“

Maurer hängt noch an den Löwen

Für Maurer, den ehemaligen Fußballprofi, der unter anderem für den FC Bayern, VfB Stuttgart und eben den TSV 1860 München die Schuhe geschnürt hatte, waren die Löwen das Sprungbrett ins große Trainergeschäft. Von 2004 bis 2006 sowie von 2010 bis 2012 war er Cheftrainer an der Grünwalder Straße. „An 1860 hänge ich schon noch“, sagt Maurer. Auch wenn er zugibt, froh zu sein, dass er derzeit Abstand zu den Löwen hat. Das Chaos rund um den Klub, inklusive Abstieg und Lizenzentzug – all das bekam Maurer nur von außen mit.

Genauer gesagt, aus dem Ausland. Genauer gesagt, aus Griechenland. Nach seiner ersten Demission bei 1860 München war Maurer in den Folgejahren bei OFI Kreta, AO Kavala und AS Rhodos angestellt, nach der zweiten Entlassung bei den Löwen 2012 betreute er Skoda Xhanti. Zwischen 2015 und 2017 gewann der Mindelheimer noch eine weitere Erfahrung: Er trainierte den thailändischen Zweitligisten FC Angthong. „Die Leute in Thailand sind supernett. Aber im Profifußball hat diese Mentalität einen Nachteil. Wenn es da bei einem Spiel nicht läuft, dann verlieren sie halt. Was soll’s. Bei 1860 war dagegen gleich immer Weltuntergangsstimmung“, sagt Maurer. „Wenn ich im Krafttraining 70 Kilogramm gezogen habe, dann haben meine Spieler nur 30 Kilo aufgelegt. Da musste ich dann immer sagen: ’Das ist doch für Mädchen’“, sagt er. Zudem sei man in Thailand zufrieden mit den Erfolgen der Nationalmannschaft. Die ist Rekordgewinner der Südostasien-Meisterschaft. „Da sind sie alle stolz darauf“, sagt Maurer. Für eine Weltmeisterschaft konnte sich Thailand bislang jedoch noch nie qualifizieren.

Einem Regionalligisten hat er abgesagt

Im November 2017 endete sein Vertrag beim FC Angthong. Seitdem ist Maurer ohne Trainerjob. Doch er hält die Augen offen. „Ich bin auf der Suche und ich kann mir alles vorstellen: Von A wie Australien bis Z wie Zypern“, sagt er. Allerdings wägt er genau ab. So sei ihm etwa ein Posten einem sehr großen Traditionsverein in der Regionalliga West angeboten worden. „Das ist ein interessanter Klub, aber eben auch gefährlich.“ Finanziell sei der Traditionsklub in der Regionalliga West ebenso wenig in der Spitzengruppe angesiedelt, wie sportlich. Und doch träumte man vom Aufstieg in die Dritte Liga. „Bei einer solchen Aufgabe kannst du nur Erfolg haben, wenn du Euphorie mit reinbringst. Als weit Außenstehender, der die Liga nicht kennt, ist das schwierig. Außerdem haben das schon 15 Trainer vorher nicht geschafft“, sagt Maurer. Er sagte ab.

Seine Verbindungen in den deutschen Profifußball hält er weiterhin. Erst kürzlich war er beim Trainerkongress, hat alte Bekannte und viele neue Gesichter gesehen. „Ich war ein paar Jahre draußen“, sagt er selbst. Dennoch dürfte es in Deutschland für ihn schwierig werden. Ob er mit 58 Jahren schon etwas zu alt für den hiesigen Trainermarkt sein könnte? Natürlich beschäftigt Maurer diese Frage. Allerdings weiß er um seine Fähigkeiten – auch als sogenannter „Laptop-Trainer“.

Eigenes PC-System entwickelt

Das Wort, das die neue, moderne Trainerzunft umschreiben soll, passt nämlich wie die Faust aufs Auge auf Reiner Maurer. Was viele nämlich nicht wissen: Maurer, der 1997 auch als Videoanalyst für die deutsche Nationalmannschaft gearbeitet hat, entwickelte bereits 1996 ein Analyseprogramm, mit dessen Hilfe ein Trainer am PC sofort diverse Daten seiner Spieler zur Hand hatte: Schussgeschwindigkeit, Entfernungsberechnungen, Zweikampfwerte und so weiter. Leverkusens damaliger Trainer Christoph Daum wollte ihn deshalb in seinem Team haben, doch ein Einstellungsstopp bei der Firma Bayer verhinderte dies. Noch heute benutzt Maurer sein Programm, als Musterbeispiel für sein Analysesystem dient ein legendäres Spiel: das WM-Finale 2014.

