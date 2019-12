vor 35 Min.

SG Schöneberg gewinnt umstrittenes A-Jugendturnier

Plus Die SG Schöneberg sichert sich in Mindelheim den Unterallgäuer Titel bei den A-Junioren. Diskutiert wird aber über das Fernbleiben der JFG Wertachtal.

Sonderlich gut zu sprechen auf die JFG Wertachtal war Jugendspielgruppenleiter Horst Gerstenbrand am Wochenende nicht. Der Grund: Die A-Junioren der JFG Wertachtal waren nicht zum Finalturnier um die Landkreis-Meisterschaft erschienen. Und das, obwohl sich die Mannschaft beim Vorrundenturnier in Pfaffenhausen dafür qualifiziert hatte. Warum also trat die JFG am Samstag nicht an?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Nach Turnier-Absage der JFG Wertachtal steht Aussage gegen Aussage Ihr Trainer Ludwig Krammer erklärt auf MZ-Nachfrage, dies sei der Wunsch seiner Spieler gewesen. Mehrere A-Junioren wollten demnach an den Weihnachtsfeiern der Senioren ihres Stammvereins teilnehmen, die am Samstagabend stattfanden. Beginn des Jugendturniers war um 13 Uhr. Krammer erklärt, er habe beim Spielgruppenleiter Gerstenbrand schon am 13. Dezember abgesagt. Gerstenbrand wiederum berichtete, sein Mobiltelefon habe einen verpassten Anruf von JFG-Seite angezeigt, eine Nachricht sei ihm aber nicht hinterlassen worden. Es steht also Aussage gegen Aussage. Trotzdem erwartet die JFG nun wohl eine Geldstrafe. „Es gibt eine Meldung ans Sportgericht wegen Nichtantritts. Das zieht eine Strafe nach sich“, sagte Gerstenbrand. Trainer Krammer erklärte dagegen, er rechne mit keiner Strafe, schließlich hätte Gerstenbrand genug Zeit gehabt, eine andere Mannschaft als Ersatz einzuladen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. A-Jugend der SG Schöneberg für Allgäuer Meisterschaft qualifiziert Das Fernbleiben der Wertachtaler sorgte dafür, dass das ohnehin kleine Teilnehmerfeld noch dünner wurde. Fünf Mannschaften kämpften um zwei Startplätze für das Allgäuer Finale. Am Ende setzte sich etwas überraschend die SG Schöneberg durch. Drei Siege aus den vier Spielen bescherte ihnen die Qualifikation für die Allgäuer Meisterschaft in Durach. Die zweite Fahrkarte nach Durach löste die JFG Illerwinkel. Dritter wurde Viktoria Buxheim, gefolgt von der SG Lachen und der SG Buchloe. D-Jugend des TSV Mindelheim gewinnt Unterallgäuer Meisterschaft Einen Heimsieg hat die D-Jugend TSV Mindelheim gefeiert – auch wenn der FC 98 Auerbach/ Stetten das Vorrundenturnier zur Unterallgäuer Meisterschaft ausgerichtet hat. In der Maristenhalle erzielten die Mindelheimer in fünf Spielen fünf Tore – und die reichten für vier 1:0-Siege und ein 1:1. Als Turniersieger qualifizierten sie sich für das Unterallgäuer Finale im Februar in Mindelheim. Neben dem TSV Mindelheim kommt dann auch die JFG Oberes Günztal wieder. Sie landete dank des besseren Torverhältnisses (9:1 Tore) vor dem punktgleichen TSV Ottobeuren auf Rang zwei. Das größte Teilnehmerfeld wies das Vorrundenturnier der E-Junioren auf. Sieben Mannschaften spielten gegeneinander um die zwei Startplätze für die Unterallgäuer Endrunde in Memmingen. Diese sicherten sich der TSV Zaisertshofen, der ungeschlagen Erster wurde, und der SVS Türkheim. FSV Dirlewang: F-Jugend gewinnt Turnier in Mindelheim Neben den Vorrunden und Finalturnieren richtete Gastgeber FC 98 Auerbach/Stetten auch ein F-Jugend-Turnier aus. Das gewann der Nachwuchs des FSV Dirlewang in überzeugender Manier: Ohne Punktverlust und Gegentor (23:0 Tore) feierten die Dirlewanger den Turniersieg vor Gastgeber FC 98 Auerbach/Stetten 1 und dem TSV Mindelheim. Mehr über Futsal im Unterallgäu lesen Sie hier: Kammlach und Jengen stehen im Finale In Mindelheim geht es um Final-Tickets Die Unterallgäuer Meisterschaft ist Geschichte

Themen folgen