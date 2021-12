Eishockey

11:08 Uhr

Bei Patrick Reimer jagt eine Feier die nächste

Seit fast zwei Jahrzehnten spielt Patrick Reimer in der höchsten deutschen Eishockeyliga, der DEL. Seit Kurzem ist er der punktbeste Stürmer aller Zeiten und hat vor wenigen Tagen sein 1000. Ligaspiel absolviert.

Plus Der Mindelheimer Eishockeyprofi Patrick Reimer hat binnen zweier Wochen zwei sportliche Meilensteine erreicht – und feiert am Freitag seinen 39. Geburtstag.

Von Axel Schmidt

Die Vorweihnachtszeit ist für Patrick Reimer in diesem Jahr ein einziger Feiermarathon. Und das, obwohl der Mindelheimer Eishockeyprofi in Diensten des DEL-Klubs Nürnberg Ice Tigers eigentlich gar nicht gerne im Rampenlicht steht. Doch seine sportlichen Meriten lassen es im gern von Statistiken geprägten Eishockey eben nicht zu, dass er drum herumkommt. Und als ob die Auszeichnungen für seine Leistungen auf dem Eis noch nicht genug sind, kommt am Freitag noch eine private Feier dazu: Patrick Reimer wird 39 Jahre alt.

