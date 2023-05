Sie SG Breitenbrunn/Loppenhausen ist effektiver im Abschluss

Plus Ein frühes Tor des SV Schlingen im Spiel der Woche bringt die SG Breitenbrunn/Loppenhausen nur kurz in Verlegenheit. Dann zeigt die Spielgemeinschaft, warum sie Meisterfavorit ist.

Eine ansehnliche Spitzenbegegnung der A-Klasse Allgäu 2 boten beide Teams den zahlreichen Fans in Breitenbrunn. Der SV Schlingen bot dem Tabellenführer Paroli und erspielte sich in der Anfangsphase ein Chancenplus, das auch schon nach acht Minuten zum Erfolg führte.

Bei einer Ecke schraubte sich Nicolas Binder hoch und köpfte unhaltbar zur Gästeführung ein. Weitere Möglichkeiten folgten, Schlingen jedoch ließ diese oft leichtfertig ungenutzt.