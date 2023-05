Der TSV Kammlach zeigt dem Spitzenreiter die Grenzen auf

Es sollte das Duell der Torjäger der Kreisliga Mitte werden. Am Ende war es eine One-Man-Show des Kammlachers Manuel Funk. gegen den TSV Babenhausen.

Aufatmen in Mindelheim: Die Mannschaft von Trainer Edin Kahric hat den vorzeitigen Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft. Der TSV Kammlach fegt derweil Spitzenreiter TSV Babenhausen vom Platz.

In den unteren Ligen geht es mitunter torreich zu.

Kreisliga Mitte: Kammlachs Torjäger schießt Babenhausen ab

Der TSV Kammlach macht das Titelrennen in der Kreisliga Mitte wieder spannend. Der TSV Mindelheim und der TSV Kirchheim erledingen im Abstiegskampf ihre Hausaufgaben und retten sich aus eigener Kraft vorzeitig. Schlecht sieht es dagegen für den FC Buchloe aus. Den Ostallgäuern bleibt nur noch die theoretische Chance auf den Klassenerhalt.





TSV Kammlach – TSV Babenhausen 4:0

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Manuel Funk (8., 17., 43.), 4:0 Tobias Albenstetter (69., FE) Zuschauer 200 Schiedsrichter Dennis Küttner

Der TSV Kammlach war die klar bessere Mannschaft und fuhr gegen den Tabellenführer aus Babenhausen einen – auch in dieser Höhe – hochverdienten Heimsieg ein. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite musste Manuel Funk vor dem Tor nur noch den Fuß hinhalten und schon stand es nach acht Minuten 1:0 für die Heimelf. Die Überlegenheit der Kammlacher wurde kurze Zeit später mit dem Treffer zum 2:0 belohnt. Torschütze war wiederum Manuel Funk. Kurz darauf hätte es beinahe zum dritten Mal im Tor der Gäste geklingelt. Erst danach fing sich Babenhausen etwas, doch Kammlachs Funk sorgte mit seinem dritten Tor für eine komfortable 3:0-Pausenführung. Auch in der zweiten Halbzeit blieb der TSV Kammlach die bessere Mannschaft. Die Führung der Heimelf geriet zu keiner Zeit in Gefahr. Im Gegenteil: Tobias Albenstetter erhöhte in der 69. Minute per Elfmeter auf 4:0, nachdem Manuel Funk nur per Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Die Heimelf hatte in der Folge sogar weitere gute Chancen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, wohingegen der TSV Babenhausen nur noch einmal so richtig gefährlich vor das Kammlacher Tor kam. Die Latte verhinderte allerdings den Ehrentreffer für die Gäste. Spieler des Spiels war eindeutig Kammlachs Stürmer Manuel Funk, der nicht nur einen lupenreinen Hattrick erzielte, sondern auch noch den Elfmeter zum 4:0 herausholte.

Der TSV Kirchheim (blaue Trikots) bejubelt einen 2:0-Heimsieg gegen den SV Oberegg und damit den Klassenerhalt in der Kreisliga Mitte. Foto: Andreas Lenuweit





TSV Kirchheim – SV Oberegg 2:0

Tore 1:0 Niko Titz (35.), 2:0 Jonas Westermaier (42.) Gelb-Rot Matthias Faulstich (Oberegg, 69.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ralf Stützel

Der TSV Kirchheim hat den vorzeitigen Klassenerhalt in der Kreisliga aus eigener Kraft geschafft. Gegen den SV Oberegg sorgten Titz und Westermaier noch vor der Pause für die Entscheidung. Oberegg schwächte sich am Ende noch selbst, sodass es beim 2:0 blieb.





FC Viktoria Buxheim – TSV Mindelheim 3:6

Tore 0:1 Tobias Hovanjek (4.), 1:1 Max Müller (46.), 1:2 Niko Hefele (48.), 2:2 Luca Wassermann (58., FE), 2:3 Niko Hefele (61.), 2:4 Riccardo Schulz (63.), 2:5 Jonas Miller (66.), 2:6 Quirin Mack (80.), 3:6 Fabian Schmidt (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Paul Brendelberger

Mit einem Sieg konnte der TSV Mindelheim den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen – entsprechend motiviert ging das Team ins Spiel. Schon nach drei Minuten führten die Gäste, doch Buxheim, das ebenfalls noch jeden Punkt braucht, ließ lange nicht locker. Erst ein Mindelheimer Zwischenspurt nach einer Stunde mit drei Toren binnen fünf Minuten entschied die Partie.

Schon früh schlägt es hinter Buxheims Torhüter Lukas Bittner ein: Hier erzielt Mindelheims Tobias Hovanjek (nicht im Bild) die 1:0-Führung. Foto: Siegfried Rebhan





Die weiteren Spiele:

Neugablonz – Lautrach-Illerbeuren 3:1

Tore 1:0 Benjamin Maier (31.), 2:0 Drazen Jelic (34.), 3:0 Dzahn Karabash (35.), 3:1 Alexander Bischof (81.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Lukas Häring





Ost-Memmingen – Stöttwang 5:3

Tore 1:0 Marius Scheuerl (6.), 2:0 Artur Ulinets (28.), 3:0 Naim Nimanaj (30.), 4:0 Erduan Topallaj (48.), 4:1 Nico Uhrmann (49.), 4:2, 4:3 Timo Eichele (80., 82.), 5:3 Marius Scheuerl (90. + 5) Zuschauer 200 Schiedsrichter Silas Brunotte





Mauerstetten – Buchloe 2:1

Tore 1:0 Leon Scheske (24.), 1:1 Marcel Halder (42.), 2:1 Joshia Krause (67.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Leonhard Frieling





Oberbeuren – Dickenreishaus. 2:1

Tore 1:0 Otto Giesder (28.), 2:0 Johannes Koller (57.), 2:1 Patrick Baur (60.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Deniz Ciftci





Kreisklasse Allgäu 1: SV Oberrieden leistet Schützenhilfe

Das nennt man Nachbarschaftshilfe: Während der SC Unterrieden am Freitagabend in Steinheim leer ausging, sorgte der SV Oberrieden dafür, dass Unterriedens Konkurrent um den Klassenerhalt ebenfalls ohne Punkte bleibt.

Steinheim – Unterrieden 3:0

Tore 1:0 Timo Eisenmann (3.), 2:0 Luca Meggle (35., FE), 3:0 Timo Eisenmann (50.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Markus Schreyer

Schon früh gerät der SC Unterrieden auf die Verliererstraße. Timo Eisenmann sorgt für den Steinheimer Blitzstart. Als Eisenmann dann kurz nach der Halbzeitpause erneut trifft, ist die Partie entschieden.





Erkheim II – Oberrieden 2:3

Tore 1:0 Thomas Petrich (10.), 1:1, 1:2 Simon Keller (48., 84.), 2:2 Thomas Petrich (85.), 2:3 Alexander Ammann (90.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Erkan Oflaz

Simon Keller mit einem Doppelpack und Alexander Ammann mit einem Last-Minute-Treffer sorgen dafür, dass der SV Oberrieden drei Punkte in Erkheim einfährt. Auch wenn es für die eigene Platzierung in der Tabelle kaum mehr eine Rolle spielt, so verhilft dieser Sieg womöglich dem SC Unterrieden zum Klassenerhalt.





Kreisklasse Allgäu 2: Bedernau verpasst einen Befreiungsschlag

Der FC Bad Wörishofen löst die Pflichtaufgabe im Kampf um die Meisterschaft und gewinnt gegen den TSV Zaisertshofen souverän. Damit verteidigen die Wörishofer Rang eins vor der ebenfalls siegreichen SG Amberg/Wiedergeltingen.





SV Bedernau – SVO Germaringen II 0:0

Zuschauer 80 Schiedsrichter Burhan Secgin

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Die weitaus besseren hatten die Gäste aus Germaringen, diese wurden jedoch teilweise kläglich freistehend vor dem Torwart des SVB vergeben. In der zweiten Halbzeit war es ein komplett anderes Spiel, in dem Torchancen hüben wie drüben Mangelware waren. So blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden, das für beide zu wenig ist.

Umkämpft, aber torlos war das Kellerduell in der Kreisklasse Allgäu 2 zwischen dem SV Bedernau (lila Trikots) und dem SVO Germaringen II. Foto: Andreas Lenuweit





SV Schöneberg – TSV Mittelneufnach 1:2

Tore 1:0 Andreas Schnalke (7.), 1:1 Christoph Kugelmann (20.), 1:2 Stefan Haider (75.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Karl Domberger

Die Talfahrt des SV Schöneberg hält weiter an: Auch gegen den abstiegsbedrohten TSV Mittelneufnach gelang den Schönebergern kein Heimsieg. Stattdessen bedeutete das 1:2 die vierte Niederlage in Folge. Dabei begann das Spiel für die Heimelf verheißungsvoll. Einen schönen Angriff über Simon Rogg verwandelte Andreas Schnalke zur frühen Führung. Verletzungsbedingte Ausfälle und kuriose Schiedsrichterentscheidungen brachten Schöneberg komplett aus dem Tritt. Mittelneufnach nutzte mit engagiertem Spiel die Gunst der Stunde und entführte die Punkte.





FC Bad Wörishofen – TSV Zaisertshofen 2:0

Tore 1:0 Maximilian Gast (42.), 2:0 Tobias Ohmann (52.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Manfred Schmid

In einer überlegen geführten Partie behielt der Tabellenführer die Punkte im eigenen Stadion. Zwar ließen es die Gastgeber in der ersten Halbzeit ziemlich gemächlich angehen und hatten in der ersten halben Stunde auch keine größeren Torchancen, doch dann machte der FCW ernst. Nachdem Tobias Ohmann noch aus kurzer Distanz vergeben hatte, war es Torjäger Maximilian Gast, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff etwas glücklich mit einem abgefälschten Schuss die Führung erzielte. Kurz nach der Pause legte die Heimelf gleich mit dem 2:0 nach. Tobias Ohmann überwand diesmal den Gästetorhüter mit einem satten Nachschuss nach einer turbulenten Szene im Strafraum. Danach tat der FCW nicht mehr als nötig. Als Maximilian Gast in der 60. Minute allein auf das Tor lief, aber an Torhüter und am Tor vorbei zielte, wäre die Partie endgültig entschieden gewesen. Erst kurz vor dem Ende hatte FCW-Torhüter Daniel Berchtold noch zwei etwas kritischere Situationen zu überstehen.





SVS Türkheim – FSV Lamerdingen 2:4

Tore 1:0 Dean Djekanovic (8.), 2:0 Cornelius Bihler (15.), 2:1 Michael Schuster (17.), 2:2 Stefan Hefele (23.), 2:3 Alexander Frkonja (82.), 2:4 Bernhard Fendt (85.) Bes. Vork. Constantin Seibl (Türkheim) hält Foulelfmeter von Markus Heinzler (63.) Zuschauer 85 Schiedsrichter Tobias Jehle

Der SV Salamander zeigte in der ersten Viertelstunde das beste Spiel seit Langem und ging folgerichtig durch Dean Djekanovic (8.) und Cornelius Bihler (15.) verdient mit 2:0 in Führung. Der Bruch kam in der 17. Minute als Constantin Seibl im SVS-Tor ein folgenschwerer Patzer unterlief, den Michael Schuster zum Anschlusstreffer nutzen konnte. Nach dem schnellen 2:2 durch Stefan Hefele in der 23. Minute lief im Spiel der Hausherren immer weniger zusammen. In der zweiten Halbzeit konnte zunächst Seibl mit einem gehaltenen Elfmeter gegen Markus Heinzler seinen Fehler wieder korrigieren. In der Folge aber konterten die Gäste geschickt und kamen durch einen Kopfball von Frkonja in der 82. und ein Abstaubertor von Fendt noch zum letztendlich nicht unverdienten 2:4-Auswärtssieg.





SG Amberg/W’gelt. – FC Blonhofen 3:0

Tore 1:0 Marco Mayr (35.), 2:0 Alexander Wolf (51.), 3:0 Jonas Meichelböck (54.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Karl Haag

In einer einseitigen Partie hatten die Gäste aus Blonhofen kaum Offensivaktionen und beschränkten sich auf Defensivarbeit. Durch einen mustergültigen Spielzug, bei dem Marco Mayr eine Hereingabe von der Grundlinie von Felix Mohr nur noch einzuschieben brauchte, ging die Heimelf in Führung, verpasste es aber mit einem besseren Ergebnis in die Pause zu gehen. Nach dem Seitenwechsel nutzte Alexander Wolf einen Abwehrfehler der Gäste und erhöhte trocken ins kurze Eck zum 2:0. Als kurz darauf Jonas Meichelböck eine Freistoßflanke ins Tor wuchtete, war das Spiel entschieden.





SG Jengen/Waal – SV Pforzen 0:4

Tore 0:1 Adrian Kreit (28.), 0:2 Maximilian Kress (82.), 0:3, 0:4 Marcel Heldt (88., 90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ralf Goldschmidt





A-Klasse Allgäu 2: SV Tussenhausen lässt Federn im Aufstiegskampf

Der SV Tussenhausen hat im Kampf um Platz zwei Punkte liegen gelassen. Während der SVT in Eppishausen 0:2 verlor, nutzte der FC 98 Auerbach/ Stetten diesen Ausrutscher und ist nun mit drei Punkten Vorsprung Zweiter. Im macht der Tabellenführer SG Breitenbrunn/Loppenhausen einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn. Im Tabellenkeller schießt sich der TSV Markt Wald den Frust von der Seele. Zum Klassenerhalt aber braucht es ein kleines Wunder.





Amb./W’gelt. II – Kirchheim II 6:1

Tore 1:0 Niklas Schulz (26.), 2:0 Christoph Pantel (42.), 3:0 Martin Schmid (45.), 4:0 Patrick Müller (73.), 4:1 Tobias Freisinger (75.), 5:1, 6:1 Andre Haug (81., 89.) Zuschauer 35 Schiedsrichter Steffen Kibler

Sieben Tore in einem Spiel zweier Reservemannschaften, für die es im Tabellenmittelfeld praktisch um nichts mehr geht: Für die Zuschauer war es ein netter Nachmittag, für Kirchheims Keeper eher weniger.





Bad Wörishofen II – Salgen/Bronnen 2:1

Tore 1:0 Edin Bajramovic (23.), 2:0 Tesfom Eyob (72.), 2:1 k. A. (86.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Christian Mayer

Mit einem verdienten Heimsieg dürfte sich die FCW-Reserve den Klassenerhalt endgültig gesichert haben. Edin Bajramovic brachte sein Team mit einem platzierten 16-Meter-Schuss in Führung. Tesfom Eyob sorgte nach gelungener Kombination für das 2:0. Nach einem Freistoß kamen die Gäste aus dem Gewühl heraus zum Anschlusstreffer, der allerdings etwas zu spät kam.





Markt Wald – Lamerdingen II 6:1

Tore 1:0 Valentin Haab (3.), 2:0, 3:0 Lucas Urbin (7., 45.), 4:0 Tobias Hörtrich (45.), 4:1 Robert Stammel (50.), 5:1 Lucas Urbin (55.), 6:1 Kilian Reissner (90.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Roland Seitz

Ein Lebenszeichen mit sechs Ausrufezeichen sendet der TSV Markt Wald aus dem Tabellenkeller. Gegen Lamerdingens Reserve schossen sich die Markt Walder den Frust der vergangenen Wochen von der Seele und gewannen auch in dieser Höhe verdient mit 6:1.





Auerbach/Stetten – Pfaffenhausen 2:1

Tore 1:0 Christian Schmid (4.), 2:0 Oliver Bittner (31., FE), 2:1 Christoph Wanner (42., FE) Zuschauer 70 Schiedsrichter Mario Romano

Der FC 98 begann druckvoll, ging bereits nach vier Minuten in Führung und war auch die aktivere Mannschaft im ersten Durchgang. Mit einem Foulelfmeter erhöhte die Heimelf auf 2:0, die Gäste konnten kurz vor der Halbzeit ebenfalls mit einen Elfmeter verkürzen. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber etwas nach und das Spiel gestaltete sich ausgeglichener und wurde intensiver. Weitere Tore sollten aber nicht mehr fallen, wobei Pfaffenhausen mit dem Schlusspfiff die große Chance zum Ausgleich auf dem Fuß hatte.





Eppishausen – Tussenhausen 2:0

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Franz Langenmaier

Eine empfindliche Niederlage im Kampf um den Relegationsplatz zum Aufstieg kassierte der SV Tussenhausen in Eppishausen. Drei Spieltage vor Saisonende hat der SVT nun drei Punkte Rückstand auf den FC 98 Auerbach/Stetten. Die Gastgeber schieben sich wiederum bis auf zwei Punkte an Tussenhausen heran und haben rein rechnerisch noch die Chance, Rang zwei zu erobern.





Türkiyemspor Mindelheim – Mattsies 6:0

Tore 1:0, 2:0 Kenan Ünal (10., 25.), 3:0 Tolga Akyol (70.), 4:0 Kenan Ünal (75.), 5:0 k. A. (82.), 6:0 Berke Gür (88.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Bernd Gossner

Einen ungefährdeten Heimsieg feierte Türkiyemspor Mindelheim gegen den SV Mattsies. Kenan Ünal überzeugte mit drei Treffern.

Da wurde es noch einmal spannend: Mit dem 2:2-Ausgleich durch Tobias Kusterer (Nr. 7 / weiß-rotes Trikot) meldete sich Schlingen nach der Pause zurück. Foto: Robert Prestele

Breitenbrunn /Loppenhausen - Schlingen 4:2

Tore 0:1 Nicolas Binder (8.), 1:1 Christian Landsperger (19.), 2:1 Maximilian Dilba (38.), 2:2 Robias Kusterer (51.), 3:2 Sebastian Huber (59.), 4:2 Raphael Rogg (76.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Markus Heider

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen hat einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn gemacht: Im Heimspiel gegen Verfolger SV Schlingen machte die Spielgemeinschaft den Ausrutscher der Vorwoche, als man im VG-Derby dem TSV Pfaffenhausen unterlag, wieder wett und gewannen mit 4:2. Damit behauptete die SG Platz eins und sorgte zudem dafür, dass mit dem SV Schlingen ein Verfolger weniger im Rennen ist. Gewinnt die SG Breitenbrunn/Loppenhausen am kommenden Mittwoch das Nachholspiel gegen den TSV Kirchheim II, baut sie ihren Vorsprung auf den FC 98 Auerbach/Stetten auf sechs Punkte aus - bei dann noch ausstehenden drei Partien.