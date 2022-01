Der TSV Mindelheim vor dem Re-Start der Handballsaison

Plus Der Verband setzt die unterbrochene Saison fort. Beim TSV Mindelheim lässt man die Mannschaften abstimmen, ob sie weiter am Spielbetrieb teilnehmen wollen.

Vier Spiele, 4:4 Punkte, Platz vier – das ist aktuell die Bilanz der Mindelheimer Handballer in der Herren-Bezirksliga. Das letzte Punktspiel datiert vom 20. November 2021, es war ein 31:29-Sieg gegen die HSG Würm-Mitte II. Dann unterbrach der Bayerische Handballverband (BHV) die Saison aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen und der verschärften Corona-Regelungen. Seit Kurzem steht fest: Die Saison wird fortgesetzt. Aber nicht mit allen Teams.