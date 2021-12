MZ-Sportskanone

Schwarzgurt und Aushilfstrainer: Achtjähriger Türkheimer ist ein Taekwondo-Talent

Meister Leo und sein Lehrmeister: Der achtjährige Türkheimer Leo Fay bestand vor Kurzem die Schwarzgurtprüfung im Taekwondo. In der Schule von Dennys Koller (hinten) darf er nun schon ab und zu das Kindertraining leiten.

Plus Der achtjährige Leo Fay holt sich den schwarzen Gürtel in Taekwondo. Nun darf er sogar schon Trainingsstunden halten. Das schnelle Lernen und ehrgeizige Trainieren liegt dem Türkheimer im Blut.

Von Axel Schmidt

Anfangs sollte es nur für ein halbes Jahr sein. Weil ihr damals recht schüchterner Sohn Leo bald in die Schule kommen sollte, wollte ihm Mutter Tatiana selbstbewusster machen – und schickte ihn zum Schnuppertraining in die Taekwondo-Akademie von Dennys Koller in Bad Wörishofen. Schon nach der ersten Stunde war für den kleinen Leo klar: „Hier bleibe ich, das macht mir Spaß!“

