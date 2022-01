Türkheims Trainer ist genervt - nicht nur von Corona

Plus Nach mehrwöchiger Pause hat der SVS Türkheim am Samstag wieder ein Heimspiel. Das muss Trainer Matthias Gärtner mit einem Rumpfkader bestreiten.

Es wird eine schwierige Mission für Matthias Gärtner. Der Trainer der ersten Volleyball-Mannschaft des SV Salamander Türkheim wollte mit seiner Mannschaft in der Regionalliga eigentlich den nächsten Schritt tun und sich in der vorderen Tabellenhälfte einnisten. Doch die personellen Umstände sorgen dafür, dass es wohl erneut um den Klassenerhalt geht. Sehr zum Missfallen Gärtners.