Frau verletzt sich bei Auffahrunfall

Eine Autofahrerin hat zwischen Türkheim und Wiedergeltingen ein Bremsmanöver übersehen und so einen Unfall verursacht.

Auf der Straße zwischen Zollhaus und Wiedergeltingen hat es am Freitagabend gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-jähriger Pkw-Lenker in Richtung Wiedergeltingen unterwegs und wollte links in Richtung Türkheim abbiegen. Eine nachfolgende 27-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf. Durch den Aufprall erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Ihr Auto war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (mz)