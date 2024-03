62-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall zwischen Tussenhausen und Ettringen

Ein tödlicher Unfall hat sich am Donnerstagfrüh auf der Verbindungsstraße zwischen Tussenhausen und Ettringen ereignet. Ein 62-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 62-jähriger Autofahrer am Donnerstagfrüh auf der Kreisstraße MN 6 bei Ettringen von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto krachte gegen einen Baum, der 62-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Laut Polizei war der62-Jährige auf der Ortsverbindungsstraße von Tussenhausen kommend in Richtung Ettringen unterwegs. In einem Waldstück kam er demnach in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum.

Der 62-jährige Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen

Ersthelfer befreiten den Mann umgehend aus dem Fahrzeug und leisteten Erste-Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall jedoch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Aus welchen Gründen das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst, Notarzt, Polizei und den Feuerwehren aus Ettringen und Tussenhausen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (mz)