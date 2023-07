Trotz Abraten der Betreiber: Zaisertshofen bleibt am Gas

Vertreter von Schwaben Netz sprachen im Gemeinderat in Mattsies vor, um für Auflösung der bereits abgeschlossenen Gas-Verträge zu werben - jedoch ohne Erfolg.

Der Markt Tussenhausen wird an seinem Erschließungsvertrag mit dem Energieversorger Schwaben Netz festhalten. Demnach werden die Neubaugebiete in Zaisertshofen - wie vor drei Jahren vertraglich vereinbart - an das Gasnetz angeschlossen. So hat es der Gemeinderat bei seiner vergangenen Sitzung mehrheitlich beschlossen. Der Entscheidung ging eine längere Diskussion voran, in der sich der Netzbetreiber offen für eine Auflösung der Verträge ausgesprochen hatte - hauptsächlich mit Argumenten im Sinne der Gemeinde Tussenhausen.

"Wir sind hier ja unter uns", sagte Marko Melev von Schwaben Netz, "der Gesetzgeber will faktisch dafür sorgen, dass in Neubaugebieten auf Wärmepumpen gesetzt wird." Darum gibt es für Neubauten, die in Neubaugebieten Gas-Heizungen einbauen, keine KfW-Förderung mehr. 95 Prozent der neuen Hauseigentümer setzen Melev zufolge jedoch genau auf diese Förderung. Eine Gas-Heizung würden sich vor diesem Hintergrund also nur die allerwenigsten einbauen. Trotzdem wurde die Auflösung des Erschließungsvertrages mit Schwaben Netz mit elf zu einer Stimme vom Gemeinderat abgelehnt.

Im Markt Tussenhausen wird das Gas teurer, je mehr tote Leitungen es gibt

Hintergrund der ganzen Debatte ist das sogenannte Heizungs-Gesetz von Robert Habeck, das mit dieser Entscheidung endgültig auf kommunaler Ebene im Unterallgäu angekommen ist. Das Heizungsgesetz sah ursprünglich vor, dass neu eingebaute Gas-Heizungen ab kommendem Jahr verboten werden sollen. Nach einer von vielen Seiten hitzig geführten Debatte wurde das Gesetz wenige Tage vor der Gemeinderatssitzung weitgehend entkernt. Solange die Gas-Heizung potenziell auf Wasserstoff umgerüstet werden kann, ist ein Einbau auch nach 2024 erlaubt - allerdings nur in Neubauten außerhalb von Neubaugebieten. In Zaisertshofen handelt es sich aber genau um solch ein Neubaugebiet.

"Es wird für jeden Abnehmer teurer werden, je mehr tote Leitungen es gibt", sagte Melev. Auf Seiten des Gemeinderates herrschte jedoch Skepsis - vor allem gegenüber der Bundesregierung. "Was diese Regierung in zwei Jahren beschlossen ha, da kann man nicht wissen, was in fünf Jahren passiert", sagte Gemeinderatsmitglied Rainer Schwarzenbacher. Tatsächlich waren noch vor zwei Jahren Vertreter von Schwaben Netz an gleicher Stelle im Gemeinderat, um diesen vom Gas-Anschluss zu überzeugen. "Seitdem hat sich viel getan, wie wir alle wissen", sagte Christian Windisch, ebenfalls von Schwaben Netz.

Unter anderem durch den Krieg in der Ukraine und die dadurch entstandene Gas-Mangellage sind die neu eingebauten Gas-Heizungen um zehn Prozent zurückgegangen. Parallel hat der Einbau von Wärmepumpen um zehn Prozent zugenommen. Auch darum warnte Gemeinderatsmitglied Andreas Schuster vor einem Strommangel: "Der wird kommen. Dann haben wir noch stärker steigende Strompreise und dann werden wir sagen, hätten wir doch." Der Gemeinderat sei verantwortlich für die neuen Eigentümer. "Wir sollten auf Zeit spielen, damit wir die neuen Eigentümer fragen können. Man kann jetzt nicht sagen, was in zehn Jahren ist", so Schuster.

Bis Wasserstoff durch Zaisertshofen fließt, wird es noch eine Weile dauern

Bürgermeister Johannes Ruf hingegen warb für die Auflösung des Erschließungsvertrages. Er war auch der einzige, der sich mit seiner Stimme im Gemeinderat dafür aussprach. "Wir legen jetzt was in den Boden rein, was vielleicht erst in 20 Jahren gebraucht wird. Darum sollten wir lieber eine schnelle Lösung finden. Je länger wir warten, desto teurer wird es", sagte Ruf.

Eine große Hoffnung der Gemeinderäte lag auf einer Umstellung von Gas auf grünen Wasserstoff als Energieträger. Tatsächlich sind fast alle Gasanschlüsse von Schwaben Netz für das Neubaugebiet Zaisertshofen H2-ready, also fähig, Wasserstoff zu transportieren. Diesen Zahn musste Marko Melev dem Gemeinderat jedoch schnell ziehen: "Bis das so weit ist, dauert es noch. Und die Häuser, die dann Wärmepumpen haben, wechseln nicht in zehn Jahren auf Wasserstoff, das wird nicht passieren."

Am Ende halfen die Argumente nicht. Der Gemeinderat blieb bei seiner Entscheidung. Für Schwaben Netz bedeuten die voraussichtlich toten Leitungen steigende Instandhaltungskosten, die auf die Endverbraucher umgelegt werden. "Ich bin gespannt, wie viele Menschen in drei Jahren Gas abnehmen", sagt Melev bei seiner Verabschiedung, "dann komme ich noch mal vorbei."