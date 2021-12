Unterallgäu

06:00 Uhr

Alkohol ist auch im Unterallgäu das Problem Nummer eins

Plus Die Psychosoziale Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt in Mindelheim zeigt Suchtkranken Wege zurück in ein unbeschwertes Leben. Warum Corona für Abhängige eine besondere Gefahr darstellt.

Von Johann Stoll

Keine Partys, keine Bierfeste, nur noch eingeschränkte soziale Kontakte: Wer daraus schließt, im zweiten Corona-Winter hintereinander würden sich Alkoholkranke leichter tun, von ihrer Sucht wegzukommen, dürfte falsch liegen. Suchtkranke und -gefährdete ziehen sich vermehrt ins Private zurück. Die Abhängigkeiten insbesondere von Alkohol sind damit nicht verschwunden. Eher das Gegenteil befürchtet die Suchttherapeutin der Psychosozialen Beratungsstelle der Awo Mindelheim, Ursula Hiller.

