In Wiedergeltingen brennt das Gebäude einer Recyclingfirma

Auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Wiedergeltingen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Wiedergeltingen im Landkreis Unterallgäu. Dort steht das Gebäude einer Recyclingfirma im Westen des Ortes in Flammen. Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Polizei sind keine Personen in Gefahr. Die Kriminalpolizei ist auf dem Weg zum Einsatzort und wird nach den Löscharbeiten die Spurensicherung übernehmen. Der Schaden dürfte laut Polizei im sechsstelligen Bereich liegen. (AZ)