Kostenloses Training: Sicher unterwegs mit dem E-Bike

Zusammen mit der Kreisverkehrswacht und der Polizei bietet die Mindelheimer Zeitung ein kostenloses Fahrsicherheitstraining für E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer an.

Fakt ist: E-Bikes sind äußerst beliebt und inzwischen weit verbreitet. Fakt ist leider aber auch: Mit der Zahl der Räder steigt auch die der Unfälle. Insgesamt 67 Unfälle mit Fahrrädern und E-Bikes hat die Polizeiinspektion Mindelheim im vergangenen Jahr verzeichnet, das sind elf mehr als 2022. Zwei der Unfälle endeten tödlich, 14 Radlerinnen und Radler wurden schwer und 47 leicht verletzt. Auch wenn sie die Unfälle oft nicht selbst verschuldet haben, ist das für die Mindelheimer Zeitung Grund genug, um zusammen mit der Kreisverkehrswacht Mindelheim sowie den Polizeiinspektionen in Mindelheim und Bad Wörishofen ein Fahrsicherheitstraining für E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer anzubieten. Denn ein E-Bike ist eben mehr als ein herkömmliches Fahrrad und die Unfallgefahr besonders hoch.

Das liegt zum einen am Gewicht der motorisierten Zweiräder, die meist als E-Bikes bezeichnet werden, obwohl es sich genau genommen um Pedelecs handelt. Sie sind in der Regel deutlich schwerer als Räder, die allein mit Muskelkraft angetrieben werden – und das macht sich beim Anfahren, Bremsen oder auch beim Kurvenfahren bemerkbar. Wenn das Rad zu kippen droht, ist es im wahrsten Sinne schwerer wieder in den Griff zu bekommen.

So können Sie sich für das E-Bike-Fahrsicherheitstraining bewerben

Und zum anderen führt die höhere Geschwindigkeit, die E-Bikes vielen Durchschnitts-Radlern im Vergleich zu einem "normalen" Fahrrad ermöglichen, zu mehr und schwereren Verletzungen: Ein schnelles Reaktionsvermögen, ein gutes Gleichgewicht und Sicherheit beim Ausweichen von Hindernissen sind hier besonders wichtig, um Stürze zu verhindern. Und auch wer vor dem Umstieg aufs E-Bike schon länger nicht mehr auf einem Rad gesessen ist, tut gut daran, vorab in geschütztem Rahmen ein bisschen zu üben.

Möglich ist das beim kostenlosen E-Bike-Fahrsicherheitstraining von Mindelheimer Zeitung, Kreisverkehrswacht und Polizei, das am Mittwoch, 27. März, ab 14 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz in Bad Wörishofen stattfindet. Kursleiter Franz Huber von der Kreisverkehrswacht erläutert darin in etwas Theorie und ganz viel Praxis, worauf es ankommt, um mit dem E-Bike sicher unterwegs zu sein. Wer bei dem rund dreistündigen Fahrsicherheitstraining mitmachen möchte, braucht lediglich ein eigenes E-Bike, einen Fahrradhelm und ein wenig Glück: Schreiben Sie uns per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Betreff: E-Bike-Training, bis spätestens Freitag, 22. März, um 12 Uhr, warum Sie dabei sein wollen. Bitte verraten Sie uns auch Ihr Alter und eine Telefonnummer, unter der wir Sie tagsüber erreichen können. Unter allen Einsendungen losen wir zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Wichtig: Die Anreise zum Verkehrsübungsplatz in Bad Wörishofen müssen Sie selbst organisieren und zum Kurs unbedingt Ihr eigenes E-Bike und einen Helm mitbringen.

Das ist der Unterschied zwischen Pedelec, E-Bike und S-Pedelec

Pedelec:

Es unterstützt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h beim Treten, fährt aber nicht von allein.

Ein Führerschein ist nicht nötig.

Ein Helm muss nicht getragen werden, wird aber empfohlen.

S-Pedelec:

Es unterstützt bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h beim Treten, fährt aber nicht von allein.

Die Fahrerinnen und Fahrer müssen mindestens 16 Jahre alt sein, brauchen einen Führerschein der Klasse AM oder B und müssen einen Helm tragen.

Um damit fahren zu dürfen, bedarf es einer Betriebserlaubnis und eines Versicherungskennzeichens.

E-Bike: