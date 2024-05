Tierisch gute Ferientipps für Familienausflüge

Fast alle Kinder lieben Tiere und in der Region gibt es genügend Gelegenheiten, den Vierbeinern ganz nah zu kommen.

Damit in den Pfingstferien keine Langeweile aufkommt, haben wir ein paar Tipps für Familien. Wir haben fünf Ausflugsziele im Unterallgäu herausgesucht, die besonders kleinen und großen Tierfreunden viel Spaß machen werden.

1. Wanderung mit Lamas

Sabrina Magg von den Tanzberglamas in Rammingen. Foto: Sandra Neher

Wie wäre es mit einem Spaziergang in besonderer Begleitung? Die sanftmütigen Tanzberglamas aus Rammingen gehen gerne mit Besuchern spazieren. Die rund eineinhalbstündige Tour führt von ihrer Sommerweide in den nahen Wald. Die Tiere sind sehr feinfühlig und stellen sich vollkommen auf ihr Gegenüber ein. Durch ihre Ausgeglichenheit stören sie sich auch nicht an einem Kinder- oder Bollerwagen. Wer die Lamas lieber erst mal aus der Ferne beobachten möchte, darf sie jederzeit an der Sommerweide besuchen.

Tanzberglamas, Rammingen, Sabrina Magg, Telefon: 0176/57801026, www.tanzberg-lamas.de

2. Alpakazeit auf der Weide

Familie Rawein und ihre Günztal-Alpakas Foto: Luisa Rimmel

Wer keine Lust hat zu laufen, ist bei den Günztal Alpakas gut aufgehoben. Mit den sanften Alpakas können die Gäste Zeit auf der naturbelassenen Weide verbringen. Das Motto lautet: Die Seele baumeln lassen, die Tiere beobachten und den Alltag einfach mal für eine Stunde vergessen. Begleitet wird all das von Franzi Rawein von den Günztal Alpakas. Auch ein gemeinsames Füttern der Tiere ist möglich.

Günztal Alpaka, Erkheim, Franzi Rawein, Telefon: 08336/8051875, www.günztal-alpakas.de

3. Tierische Begegnungen mit Verpflegung

Familie Schreiber betreibt das Pen-Resort in Türkheim. Foto: Sandra Neher

Tierische Begegnungen in Kombination mit Spielplatz und Gastronomie bietet das Pen Resort in Türkheim. Zu sehen gibt es Hängebauchschweine, Esel, Hühner und Ziegen. Die neugierigen Ziegen freuen sich über Besuch in ihrem Gehege. Außerdem gibt es einen Spielplatz, eine Hüpfburg und eine Modellkuh zum Melken. Die Eltern können sich auf der Terrasse erholen oder eine Partie Tischtennis spielen. Geöffnet hat das Pen Resort am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Pen Resort, Türkheim, Familie Schreiber, Telefon: 0176/60422120, www.penresort.de

4. Bauernhofidylle mit Hofcafé

Carmen Grimbs und Roland Popfinger sind die Bauern auf dem Biohof St. Johann bei Kammlach. Foto: Sandra Neher

Idyllische Bauernhofatmosphäre mit vielen Tieren bietet der Biohof St. Johann bei Kammlach. Hier warten Schafe, Kühe, Hühner, Bienen und Katzen auf große und kleine Gäste. Auch Hund Sam gehört zum Hof und freut sich immer über ein paar Streicheleinheiten. Das Hofcafé ist an den Wochenenden von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im Hofladen gibt es zudem Biofleisch sowie Molkerei- und Bienenprodukte.

Biohof St. Johann, Kammlach, Carmen Grimbs und Roland Popfinger, Telefon: 08336/8133142, www.biohof-sankt-johann.de

5. Bauernhof zum Mitmachen

Barbara Gropper bekommt auf ihrem Naturerlebnishof in Pfaffenhausen gerne Besuch. Foto: Sandra Neher

Richtige Stallluft schnuppern können Besucher auf dem Naturerlebnishof Gropper in Pfaffenhausen. Täglich um 17 Uhr ist Stallzeit auf dem Hof von Barbara und Michael Gropper. Dann sind sie bei ihren Kühen und Kälbern anzutreffen. Spontane Stallbesuche sind fast immer möglich. Wer seinen Stallbesuch planen und aktiv im Stall mithelfen will, kann auch telefonisch einen Termin vereinbaren. Auch Hofführungen sind möglich. Neben Kühen leben auch zwei treue Berner Sennenhunde, zwei Ziegen und eine Katze auf dem Hof.

Naturerlebnishof Gropper, Pfaffenhausen, Barbara und Michael Gropper, Telefon: 0173/5206533, mubgropper@t-online.de