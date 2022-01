Unterallgäu

13:57 Uhr

Viele Ideen für mehr Klimaschutz im Unterallgäu

Plus Im Landratsamt hat man viele Pläne, um den Klimaschutz im Unterallgäu voranzubringen. Eine erneute Teilnahme am European Energy Award gehört aber nicht dazu.

Von Sandra Baumberger

Wenn ausgerechnet die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt davon abrät, sich weiter am European Energy Award (EEA) zu beteiligen, lässt das erst einmal aufhorchen. Vor den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz führte Abteilungsleiterin Sandra ten Bulte allerdings gute Gründe an, warum eine weitere Teilnahme des Landkreises an dem Prestigeprojekt ihrer Einschätzung nach nicht sinnvoll ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

