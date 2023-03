Loblied auf den hässlichsten Bahnhof Bayerns beim Bockbierfest in Westernach

Plus Beim Bockbierfest in Westernach gab es Hohn und Spott - auch für Politiker. Und neben Bockbier und Brotzeit jede Menge Grund zum Lachen.

Drei Jahre kamen die Politiker dank Corona ungeschoren davon, nun traf es sie beim traditionellen Bockbierfest in Westernach umso härter. Alfred Schneider und seine G'stanzl-Sänger hatten in den vergangenen Jahren genügend Stoff angesammelt. So gab es ein Schmählied auf den Mindelheimer Bahnhof, das Aushängeschild für alle, die mit dem Zug nach Mindelheim reisen. Schneider hatte auch schon eine Lösung: Dort könnte man das neue Probelokal der Stadtkapelle unterbringen.

Traditionell wird das Bockbierfest mit dem bayerischen Defiliermarsch eröffnet. Zum Anzapfen brauchte Mindelheims Bürgermeister ganz schön viele Schläge, dann aber konnten er, die Vorsitzenden des Musikvereins und des Schützenvereins Florian Dolp und Michael Preisinger als Gastgeber sowie der neue Dirigent Michael Herrles einen ersten Schluck des Storchen-Starkbiers genießen.

Erster Auftritt für den neuen Dirigenten beim Bockbierfest

Der neue Mann am Dirigentenpult setzte auf Bewährtes, gleich zu Beginn die "Vogelwiese", dann ging es mit böhmischer Polka und Märschen beschwingt weiter.

Die Bahn ist in aller Munde. Kein Wunder, wenn Alfred Schneider und sein Sohn Florian zu einer Zugfahrt von Lindau über Mindelheim nach München einluden. Dabei stießen ihnen bei der Durchfahrt von Stetten nach Mindelheim einige Sachen sauer auf. Zunächst machten sie sich Gedanken über die "political correctness". Darf man noch Lokführer sagen? Nach ihrer Meinung müsste dies "Lok lenkender Mensch m/w/d" heißen. Der Fachkräftemangel mache sich überall bemerkbar, besonders aber in der Politik, so die Meinung der G'stanzl-Sänger. Und mit der bevorstehenden Landtagswahl komme wieder die Griaß-di-Zeit. Plötzlich werde der Bürger von Kandidaten aller Couleur erkannt und gegrüßt.

Hatte alles im Griff: Der neue Dirgent der Musikkapelle Westernach Michael Herrles. Foto: Wilhelm Unfried

Nach der Melodie "Auf der schwäbsche Eisebahne" kam's noch dicker. Schneider glaubte den Grund des Parteiwechsels von Landtagsmitglied Franz Josef Pschierer von der CSU zu FDP zu wissen: "Dieser sei beleidigt, weil ihn Sauter und Co. nicht am Maskendeal beteiligt hätten." Und der Franz wurde mit dem G'stanzl "Mit 66 Jahren fängt der Franz neu an" verabschiedet.

Den Mindelheimer Bahnhof solle die Stadt kaufen und darin das Musikerheim für die Stadtkapelle unterbringen, denn die Kapelle habe kein Geld. Kein Wunder, meinten da die Schneiders, denn mit der Einnahmequelle Katharinenfest gehe man sträflich um. Bei einer Wolke am Himmel werde es abgesagt, und sollte es einmal stattfinden, dann gebe es um 11 Uhr nichts mehr zu trinken.

Beklagt wurde die Tatsache, dass es an der Straße von Mindelheim in den Ortsteil Westernach keinen Rad- und Gehweg gebe, manche Bürger könnten sich nur einen Sprung in die Wiese retten.

Alfred (links) und Florian Schneider luden zu einer Bahnfahrt ein. Beim Halt in Mindelheim gab es vieles zu erzählen. Foto: Wilhelm Unfried

Und schließlich bekam noch der Weihnachtsmarkt sein Fett ab. Die Musikanten seien mutterseelenallein auf dem Marktplatz gestanden, ohne Windschutz und Glühweinstand. Und am Ende verrieten sie noch, wie zwei Nassenbeurer Stadträte nach einem Besuch des Helfensteiner Festes auf den Gleisen der Bahnlinie beschwerlich tief nach Nassenbeuren gelaufen seien.

Beim Bockbierfest in Westernach gab's auch Tipps für den Alltag

Doch es wurde nicht nur kritisiert. Flo und Alfred Schneider gaben später, ebenfalls gesungen, noch einen Tipp zur Lebenshilfe. Ingenieure hätten erkannt, dass man das System retten könne, wenn man Harnstoffe mit Sprit vermische. Darüber machten sich die beiden die wildesten Gedanken und kamen zum Refrain: "I fahr an saubra Diesel, seit i in Tank nei biesl, mei Diesel der isch clean, Plakette immer grün". Allerdings klappe dies nur mit Storchenbräu, so nach sechs Maß mache die Sache Spaß.

Markus Sontheimer nahm noch die neue Welle beim Essen auf die Schippe und besang einen Veganer, der ihm beim Schweinshaxn-Essen zugesehen habe.

Was gehört noch zu einem Bockbierfest? Natürlich ein Ratespiel. Die Frage, wie viel Kubikmeter Wasser man im Vereinsheim seit Eröffnung verbraucht habe, war nicht einfach. Erich Jentsch kam mit 2175 am nächsten und konnte sich über eine 2,2 Meter lange Hartwurst freuen. Bürgermeister Stephan Winter, sein Vize Roland Ahne und Stadtrat Wolfgang Streitel konnten dann bei einem Bilderrätsel zeigen, wie gut sie die Kreisstadt kennen. Dazwischen servierten die Musikanten neue Lieder, wie die Polka "Augenblicke". Und als Gesangsduo glänzten Johann Preisinger und Julia Schnitzler.

Einen Glückstag erwischte Kimberly Schepers aus Kaufbeuren, die schon beim Ratespiel den zweiten Platz gewonnen hatte. Ihr Los wurde als Hauptgewinn gezogen und sie darf auf Einladung von MdB Stracke nach Berlin in den Reichstag fahren.

Hatte doppeltes Glück: Kimberly Schepers (links) aus Kaufbeuren gewann eine Riesenhartwurst und den ersten Preis, eine Fahrt mit MdB Stephan Stracke (rechts) nach Berlin. Foto: Wilhelm Unfried

Nach so viel "Action" konnten sich die Besucher im voll besetzten Saal den Leckereien zuwenden, wie Bock und den passenden Brotzeiten wie "Obatzter" und Griebenschmalzbrot.