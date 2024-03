Polizei zieht portugiesisches Trucker-Ehepaar aus dem Verkehr

Eine ganze Reihe an Verstößen stellte die Autobahnpolizei bei einem Ehepaar fest, das mit einem Lkw aus Portugal auf der A96 bei Wiedergeltingen kontrolliert wurde.

Eine Menge Verstöße gegen Gesetze hat sich ein Trucker-Ehepaar zuschulden kommen lassen. Laut Autobahnpolizei wurde der Sattelzug auf der A96 am Autobahnparkplatz Wertachtal-Süd Höhe Wiedergeltingen zwischen Türkheim und Buchloe in Richtung München angehalten. Das Ehepaar, das mit dem Truck unterwegs war, wechselte sich am Lenkrad ab. Wie sich bei der Kontrolle aber herausstellte, waren bereits in Spanien die vorgeschriebenen Fahrerkarten aus dem Kontrollgerät entnommen worden und der Sattelzug über Frankreich bis vor die deutsche Grenze gefahren.

Die Polizei zog den Truck auf der A96 bei Wiedergeltingen aus dem Verkehr

Kurz vor Grenzübertritt ins Bundesgebiet legte das portugiesische Trucker-Ehepaar ihre Fahrerkarten wieder ein, um laut Polizei bei einer eventuellen Kontrolle eine durchgehende Wochenendruhezeit vorzutäuschen. Die Auswertung ergab eine zurückgelegte Strecke von rund 1000 Kilometern, ohne dass hierfür ein Nachweis aufgezeichnet wurde. Beim 45-jährigen Fahrer wurde zudem ein ungültiger Führerschein festgestellt. Der Mann musste für die Straftat Fahren ohne Fahrerlaubnis eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen. Wegen der Verstöße bezüglich der Wochenendruhezeit musste die 39-jährige Portugiesin eine Sicherheit im mittleren dreistelligen Bereich und die Spedition im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen. (mz)