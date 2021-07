Prozess in Ulm

11:16 Uhr

Jungen entführt und sexuell missbraucht: 37-Jähriger verurteilt

Plus Ein Mann zerrt in Ulm und Heidenheim zwei Jungen in sein Auto fährt an entlegene Orte und missbraucht sie sexuell. Der 37-Jährige hat die Taten vor Gericht gestanden.

Im Prozess um Entführung und schweren sexuellen Missbrauch zweier Jungen gegen einen 37-Jährigen ist am Dienstag am Landgericht Ulm das Urteil gesprochen worden. Der Angeklagten hatte beim Auftakt die Taten gestanden. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer zwölf Jahre Haft gefordert, die Verteidigung acht Jahre.

