29.09.2020

Aufatmen am Schulzentrum Pfuhl: Sieben Lehrer und 39 Schüler zurück aus Quarantäne

An der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in Pfuhl mussten mehrere Lehrer in Quarantäne.

Plus An der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in Pfuhl mussten mehrere Lehrer und Dutzende Schüler in Quarantäne. Auch andere Klassen im Kreis Neu-Ulm dürfen wieder raus.

Von Michael Ruddigkeit

Aufatmen an der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in Pfuhl: Sieben Lehrer, die zuletzt in Quarantäne waren, konnten am Montag wieder ihren Unterricht aufnehmen. 39 Schüler, die ebenfalls zuhause bleiben mussten, können ab Mittwoch wieder in die Schule.

Nachdem eine Lehrkraft an der Realschule vor zwei Wochen als bestätigter Fall gemeldet worden war, war für zwei Klassen und sieben Lehrer eine Quarantäne angeordnet worden. Bei den Lehrern und Schülern wurden Abstriche genommen, um sie auf das Coronavirus zu testen. Die Tests seien alle negativ gewesen, teilte das Landratsamt mit.

Die Inge-Aicher-Scholl-Realschule konnte laut Schulleitung den kurzfristigen Ausfall der Lehrkräfte gut meistern. Es kam zu keinem Unterrichtsausfall. Die Stunden konnten dank Vertretungsregelungen stattfinden.

Fünf weitere Schulklassen im Kreis Neu-Ulm können die Quarantäne verlassen

Für fünf weitere Schulklassen aus Neu-Ulm und Illertissen endete die Quarantäne mittlerweile ebenfalls. Damit sind noch sechs Schulklassen (in Neu-Ulm, Vöhringen und Illertissen) in Quarantäne. Insgesamt sind nach Angaben des Landratsamts rund 100 Schüler betroffen. Ebenfalls noch in Quarantäne befinden sich drei Kindergartengruppen in Altenstadt und Neu-Ulm.

Im Landkreis wurden am Dienstag drei neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 21,1 pro 100.000 Einwohner. Sie lag damit deutlich unter dem Frühwarnwert von 35.

