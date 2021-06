Ulm

vor 36 Min.

Brandanschlag auf Synagoge in Ulm: Video der Tat im Netz aufgetaucht

Plus Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm ist im Netz ein Video aufgetaucht, das offensichtlich die Tat und den Täter zeigt. Auch Innenminister Strobl äußerte sich zum Vorfall.

Von Michael Kroha

Nach dem Brandanschlag am Samstagmorgen auf die Synagoge in Ulm ist im Internet ein Video aufgetaucht, das offensichtlich die Tat am Samstagmorgen auf dem Weinhof zeigt. Darauf zu sehen ist nicht nur das Feuer, sondern auch der mutmaßliche Täter.

