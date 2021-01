vor 19 Min.

Dänische Corona-Variante: Erster Infizierter tot

Der Mann lebte zuletzt in einer Sendener Pflegeeinrichtung. Neue Mutation im Alb-Donau-Kreis

Von Ronald Hinzpeter

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist an der dänischen Corona-Variante bereits vor zwei Wochen ein Mensch gestorben. Das teilte jetzt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Insgesamt haben sich drei Menschen im Landkreis bisher mit der sogenannten Nerz-Variante des Erregers angesteckt. Unterdessen wird auch aus dem Alb-Donau-Kreis ein Infektionsfall mit einem mutierten Coronavirus gemeldet. Allerdings handelt es sich dabei um eine Variante, die denen ähnelt, die in Brasilien, Südafrika und Großbritannien entdeckt worden sind.

Das Augsburger Labor Armin- Labs hatte eine Probe untersucht, die Anfang Januar genommen worden war. Sie stammte von einem Mann, der als Kurzzeitpflegebewohner im Altenzentrum St. Elisabeth in Senden lebte. Dort werden nach Darstellung des Landratsamtes regelmäßige Reihentestungen vorgenommen. Das Gesundheitsamt habe veranlasst, Proben auf die dänische Mutation hin zu untersuchen. Am Dienstagabend ließ das Gesundheitsamt erneut alle Bewohner und Mitarbeiter testen. Die Proben gehen an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Das soll mithilfe einer gründlichen Gen-Analyse der Viren feststellen, ob es sich tatsächlich um die Nerz-Variante handelt. Diese Bestätigung steht noch aus. Armin Schwarzbach, Geschäftsführer von Armin-Labs, sagte am Donnerstag auf Nachfrage, es handle sich zu 99,9 Prozent um die fragliche Mutation.

Bereits an Weihnachten waren in St. Elisabeth Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Seither habe es diverse Maßnahmen gegeben, um das Virus einzudämmen. Aktuell befänden sich 17 Bewohner und 8 Mitarbeiter als bestätigte Infektionsfälle in Quarantäne. Kerstin Weidner, Sprecherin des Landkreises: „Die infizierten Personen haben zum Großteil eher leichte Symptome und sind stabil. Fünf Bewohner und drei Mitarbeiter sind wieder genesen.“

Mittlerweile sind in Deutschland zehn Fälle von Infektionen mit der dänischen Variante bekannt geworden. Allerdings hat das Augsburger Labor neben den drei bekannt gewordenen Fällen im Landkreis Neu-Ulm hier keine weiteren gefunden.

Unklarheit herrscht noch darüber, wie gefährlich die Mutation ist. Laborleiter Armin Schwarzbach erklärt dazu: Nachdem in Dänemark der Nerz-Bestand, in dem die Variante entdeckt wurde, getötet worden war, sei zur Gefährlichkeit und zum Ansteckungsrisiko nicht mehr geforscht worden. Seiner Einschätzung nach sei sie aber nicht so leicht übertragbar wie die britische Mutation. Wie gefährlich ist die so bezeichnete „Cluster 5/mink-Variante“ aus Dänemark“? Weder das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) noch das Robert Koch Institut (RKI) zählt sie zu den Varianten, die ein höheres Risiko darstellen.

Unterdessen meldet das Landratsamt Alb-Donau ebenfalls einen Fund: Bei einem Arbeiter „aus dem osteuropäischen Raum“ hat ein Labor eine neuartige Mutation nachgewiesen. Eine solche wurde auch bei den Virus-Varianten aus Brasilien, Südafrika und Großbritannien festgestellt. Sie geht mit einer erhöhten Übertragbarkeit einher.

Der infizierte Arbeiter wird zwischenzeitlich mit schweren Krankheitssymptomen stationär behandelt. Er wohnt zusammen mit weiteren Arbeitern in einer Gemeinschaftsunterkunft auf dem Grundstück des St. Konradi-Hauses in Schelklingen. Die Stadtverwaltung hat die Einrichtung mit einem Zaun abgeriegelt. Der erkrankte Arbeiter und viele seiner Kollegen waren auf einer großen Baustelle im Ulmer Industriegebiet Donautal tätig. In diesem Umfeld sind inzwischen zehn weitere Covid-19-Fälle bekannt geworden – darunter auch ein Reise-rückkehrer aus Großbritannien, der sich nach heutigem Kenntnisstand nicht an die geltenden Quarantäneregeln gehalten hat.

Themen folgen