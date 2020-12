vor 20 Min.

Drogen-Razzia: Polizei durchsucht mit SEK Wohnungen in Ulm und im Kreis Neu-Ulm

Insgesamt vier Wohnobjekte hat die Polizei im Zuge von Ermittlungen in der Drogenszene durchsucht, in Ulm und im Kreis Neu-Ulm - aber auch in Nordrhein-Westfalen.

Im Zuge von Ermittlungen in der Drogenszene hat die Polizei am Mittwoch bei einem Großeinsatz insgesamt vier Wohnobjekte im Landkreis Neu-Ulm, im Alb-Donau-Kreis, in der Stadt Ulm sowie im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Einer von insgesamt fünf Verdächtigen sitzt nun in Untersuchungshaft.

Drogen-Razzia der Polizei unter anderem in Kreis Neu-Ulm. Bild: Polizei Neu-Ulm

Vorangegangen waren nach Polizeiangaben umfangreiche Ermittlungen über Monate hinweg. Rund 80 Einsatzkräfte unter Führung der Kriminalpolizei Neu-Ulm in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Memmingen untersuchten dann am Mittwochmorgen die insgesamt vier Wohnobjekte. Darunter auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK).

Drogenrazzia in der Region Ulm und Neu-Ulm: Das fand die Polizei in den Wohnungen der Verdächtigen

Fünf Männer im Alter von 23 bis 40 Jahre standen hierbei im Verdacht, mit Kokain und Marihuana in nicht geringen Mengen Handel getrieben zu haben. Bei den Durchsuchungen am Mittwoch konnten schließlich insgesamt rund 160 Gramm Kokain, 35 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Amphetamin und Methadontabletten, 1.200 Euro Bargeld, drei PTB-Waffen sowie mehrere Messer und Schlagringe, welche als verbotene Gegenstände unter das Waffengesetz fallen, aufgefunden und sichergestellt werden.



Vier der fünf Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein 23-jähriger Beschuldigter wurde aufgrund des Tatverdachts des Handeltreibens mit einer nicht geringen Menge Kokain vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen am Donnerstag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Memmingen vorgeführt. Diese erlies einen Haftbefehl und der 23-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (az)

