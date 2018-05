29.05.2018

Eine Frau von 100 Jahren

Viele gratulieren Neu-Ulmerin

Maria Lutzenberger aus Neu-Ulm hat jetzt ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Ehrentag gratulierte Neu-Ulms Dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele der Jubilarin und überbrachte Geschenke und die Glückwünsche der Stadt.

Maria Lutzenberger stammt aus dem oberbayerischen Penzing bei Landsberg am Lech. Ihre Familie wohnte dort auf einem Bauernhof. Später arbeitete Lutzenberger gut 18 Jahre bei der Bundeswehr in einer Truppenküche. Eine Aufgabe, die sie immer geliebt habe. Zusammen mit ihrem Mann, der im Alter von 66 Jahren verstarb, zog sie in dieser Zeit drei Kinder groß. Ihre große Leidenschaft war immer der eigene Garten der Familie in Landsberg.

Einige Jahre nach dem Tod ihres Mannes ging es für Maria Lutzenberger vom Lech an die Donau. Sie begleitete ihren Sohn beim Umzug nach Neu-Ulm. Heute lebt Lutzenberger in einem Seniorenzentrum nahe der Donau und fühlt sich dort sehr wohl. Ihren runden Geburtstag feierte sie zusammen mit der Familie. Zu dieser gehören inzwischen drei Enkel und sieben Urenkel. (az)

