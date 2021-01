vor 37 Min.

Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm: Tödlicher Wohnungsbrand in der Ringstraße

Eine Wohnung in der Ringstraße in komplett ausgebrannt.

Plus In Neu-Ulm ist eine Wohnung komplett ausgebrannt. Eine Person kommt dabei ums Leben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Von Michael Kroha und Thomas Heckmann

In Neu-Ulm in der Ringstraße ist eine Wohnung komplett ausgebrannt. Eine Person wurde schwerstverletzt aus dem Gebäude gerettet, verstarb dann aber auf dem Weg ins Krankenhaus. Angaben zur Identität des Toten kann die Polizei noch nicht machen.

Gegen 14.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass aus einer Wohnung Flammen schlagen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kamen mit einem Großaufgebot zu dem Wohnblock. Insgesamt waren 43 Kräfte der Feuerwehren aus Neu-Ulm und Pfuhl, zehn Kräfte des Rettungsdienstes und 14 Polizeibeamte im Einsatz.

Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Brandbekämpfung in der Erdgeschosswohnung. Gleichzeitig wurden an dem Mehrfamilienhaus und dem Nachbarhaus Hochdrucklüfter in Stellung gebracht, um die Treppenhäuser rauchfrei und damit den Bewohnern einen Fluchtweg freizuhalten.

Feuer in der Ringstraße Neu-Ulm: Flammen schlagen aus dem Wohnzimmer auf den Balkon

Während an der Ringstraße lediglich eine zerplatzte Fensterscheibe zu sehen war, schlugen auf der Gebäuderückseite die Flammen aus dem Wohnzimmer auf den Balkon und auch hoch zum Balkon im ersten Stockwerk. Hier wurde von einer Drehleiter aus gelöscht, danach wurden die wärmeisolierte Fassade mit einer Wärmebildkamera untersucht.

Da die Fassade deutlich zu warm war, wurden Teile der Isolierung aufgebrochen und auch dahinter gelöscht, bevor sich das Feuer weiter nach oben ausbreiten konnte.

Brand in Neu-Ulm: Feuerwehrleute bringen Person ins Freie

Aus der Wohnung konnten die Feuerwehrleute unter Atemschutz eine Person ins Freie bringen. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und drei Rettungswagen im Einsatz, sie versuchten dessen Leben zu retten. Der Notarzt musste aber schließlich den Tod feststellen.

Die Neu-Ulmer Polizeiinspektion wurde von Beamten des Einsatzzuges unterstützt, um alle Bewohner des betroffenen Wohnhauses und der angrenzenden Häuser in Sicherheit zu bringen und nach Zeugen zu suchen.

Person stirbt bei Brand in Neu-Ulm: Obduktion soll weiterhelfen

Einige Anwohner wurden befragt, die Kriminalpolizei nahm noch am Nachmittag die Ermittlungen auf, um die Identität des Verstorbenen zu klären und die Brandursache zu finden. Der Leichnam werde höchstwahrscheinlich obduziert, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

15 Bilder Wohnungsbrand in der Neu-Ulmer Ringstraße Bild: Alexander Kaya

Während der Löscharbeiten musste die Ringstraße voll gesperrt werden. Auch im Nahverkehr kam es zu Beeinträchtigungen. Die Haltestellen Meininger Allee und Waldeck konnten nicht bedient werden. Die Busse wurden umgeleitet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen