Freie Wähler Neu-Ulm setzen auf Susanna Oberdorfer-Bögel

Die Freien Wähler im Landkreis Neu-Ulm nominieren ihre Liste für den Kreistag. Susanna Oberdorfer-Bögel steht an deren Spitze und soll als Landrätin für frischen Wind sorgen.

Von Christoph Lotter

Die Freien Wähler wollen bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr gleich doppelt punkten. Zum einen mit zahlreichen Sitzen in der nächsten Legislaturperiode im Neu-Ulmer Kreistag. Zum anderen mit Susanna Oberdorfer-Bögel, die als Landrätin kandidiert und für frischen Wind sowie neue Ideen im Landkreis sorgen soll.

Ihre Kreistagsliste und die Landratskandidatin haben die Freien Wähler für den Landkreis Neu-Ulm und die Kreisvereinigung Neu-Ulm der Freien Wähler Bayern bei ihrer gemeinsamen Nominierungsversammlung in Attenhofen aufgestellt. Aktuell haben die Freien Wähler 13 Sitze im Kreistag. Bei der Wahl im März 2020 dürfen es auch etwas mehr werden, wie der Kreisvorsitzende Wolfgang Schrapp sagte: „Wir wollen etwas verändern im Landkreis Neu-Ulm.“ Dafür stellten die Freien Wähler eine Liste mit 70 Kandidaten auf, auf der verschiedenste Berufsgruppen vertreten sind. In seiner Rede skizzierte Schrapp auch einige Schwerpunkte, die die Freien Wähler in den nächsten Jahren angehen wollen.

Es soll nicht nur um die umstrittene Gesundheitspolitik gehen

Dazu gehören der Bau des Lessing-Gymnasiums, eine gute Gesundheitsversorgung auch in den ländlichen Bereichen im Norden und Süden des Landkreises, sowie eine sparsame und bürgernahe Haushaltspolitik. Die Politik des amtierenden Landrats Thorsten Freudenberger ( CSU) kritisierte Schrapp scharf: „Es geht nicht voran, wir haben seit sechs Jahren Stillstand.“ Deshalb brauche es einen neuen Führungsstil, so Schrapp. Dieser Meinung war auch der Fraktionsvorsitzende Kurt Baiker: „Es waren sechs verlorene Jahre. Wir brauchen frischen Wind und neue Ideen.“ Diese solle künftig Susanna Oberdorfer-Bögel bringen.

Die 36-Jährige aus Illertissen kämpfte 2016 mit einer Bürgerinitiative für den Erhalt der Geburtenstation – trotz eines erfolgreichen Bürgerentscheids wurde die Station damals geschlossen. Seit Anfang des Jahres ist Oberdorfer-Bögel Mitglied der Freien Wähler. Nun will sie Landrätin werden. Im Wahlkampf solle es nicht nur um die umstrittene Gesundheitspolitik im Landkreis gehen, sagt sie, auch wenn das ihr „Steckenpferd“ sei. Das Landratsamt als Behörde solle moderner, effizienter und bürgernäher werden. Der öffentliche Personennahverkehr gehört ihrer Ansicht nach ausgebaut, sodass auch Menschen in kleineren Orten davon profitieren. Auch eine Stichelei zum kürzlich vorgestellten Zukunftsprogramm 2030 der CSU ließ sich Oberdorfer-Bögel nicht nehmen: „Allein dafür, die CSU wieder in einen Arbeitsmodus zu bringen, hat es sich schon gelohnt, zu kandidieren.“ Eine derartige Politik sei nicht der Anspruch der Freien Wähler, sagte die Kandidatin: „Neu-Ulm braucht mutige Entscheider und zwar jetzt.“

Lediglich einer der 43 Wahlberechtigten stimmte gegen die Kandidatur von Oberdorfer-Bögel und den Listenvorschlag. Folgende Kandidaten sind auf den ersten zehn Plätzen: Susanna Oberdorfer-Bögel (Illertissen), Wolfgang Schrapp (Bellenberg), Kurt Baiker (Neu-Ulm), Ansgar Batzner (Illertissen), Jürgen Bischof (Weißenhorn), Hans-Manfred Allgaier (Senden), Roland Prießnitz (Neu-Ulm), Joachim Eisenkolb (Elchingen), Dieter Wegerer (Nersingen), Hermann Schiller (Illertissen). Auf den weiteren 60 Listenplätzen sind auch sechs weitere amtierende Kreisräte zu finden.

