In Illerberg brennt das Funkenfeuer - in Weißenhorn wird es abgesagt

Am Wochenende finden einige Funkenfeuer in der Region statt - manche müssen jedoch auch wegen des Wetters abgesagt werden.

Zahlreiche Vereine und Orte haben am Wochenende wieder ihre Funkenfeuer organisiert. In einigen Orten, beispielsweise in Unterroth, musste das Funkenfeuer wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Grund war neben dem Regen vor allem der starke Wind. Auch in Weißenhorn sagte die Stadt das Funkenfeuer ab, das am Sonntagabend hätte stattfinden sollen.

In Illerberg findet das Funkenfeuer statt

In Illerberg ging das Funkenfeuer wie geplant über die Bühne. Es war das erste Feuer seit einigen Jahren - und dieses Mal am neuen Standort an der Umgehungsstraße.

Mit einem gemeinsamen Laternenumzug sind die Illerberger zum neuen Funkenfeuer-Platz gezogen. Dort wurde das Feuer in Brand gesteckt. In den vergangenen Jahren musste das Funkenfeuer abgesagt werden, da der ehemalige Standort nicht mehr zur Verfügung stand.

