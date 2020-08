19:30 Uhr

Kleinflugzeug bei Emershofen abgestürzt: Rettungskräfte vor Ort im Einsatz

Nahe dem Weißenhorner Ortsteil Emershofen (Kreis Neu-Ulm) ist am Freitagabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Rettungskräfte sind zur Stunde vor Ort im Einsatz.

Nahe dem Weißenhorner Ortsteil Emershofen ist am Freitagabend nach ersten Informationen der Polizei ein Kleinflugzeug abgestürzt. Rettungskräfte sind zur Stunde vor Ort im Einsatz. Offenbar hat es zuvor einen Zusammenstoß in der Luft mit einem anderen Kleinflugzeug gegeben. Das zweite Flugzeug konnte wohl anschließend in Weißenhorn landen. (az)

Weitere Informationen folgen.

