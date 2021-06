Landkreis Neu-Ulm

Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm erstmals unter 50: Wann kommen welche Lockerungen?

Bleibt die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm weiter unter 50, würde in vielen Bereichen die Testpflicht wegfallen.

Plus Im Landkreis Neu-Ulm lag die Corona-Inzidenz erstmals wieder unter 50. Bleibt das so, würde in vielen Bereichen die Testpflicht entfallen. Ein Überblick über mögliche neue Regeln.

Von Michael Kroha

Na endlich, denkt sich wohl der eine oder andere: Während rund um den Kreis Neu-Ulm ein Schwellenwert nach dem anderen unterschritten wird, blieb die Corona-Inzidenz im Landkreis lange Zeit über dem Wert von 50. Am Donnerstag, 10. Juni, aber meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) nun einen Wert von 49,7. Wann kommen jetzt also die nächsten Lockerungen? Und welche Regeln gelten dann?

