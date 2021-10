In den Museen des Landkreises Neu-Ulm beginnt die Wintersaison

Ab November ändern sich die Öffnungszeiten der Neu-Ulmer Landkreismuseen - und die Bienen des Illertisser Bienenmuseums sind ins Winterquartier gezogen.

Die Wintersaison in den vier Museen des Landkreises Neu-Ulm beginnt ab dem kommenden Montag, 1. November. An Allerheiligen (1. November), Heilig Abend (24. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) sind alle kreiseigenen Einrichtungen geschlossen, das teilt das Landratsamt mit. Dies betrifft den Archäologischen Park Kellmünz, das Klostermuseum Roggenburg, das Bienenmuseum in Illertissen und das Museum für bildende Kunst in Nersingen-Oberfahlheim.

Führungen und Veranstaltungen im Klostermuseum Roggenburg

Der Museumsturm des Archäologischen Parks Kellmünz ist ab 1. November bis einschließlich 31. März geschlossen. Das Parkgelände kann hingegen ganzjährig bis Einbruch der Dunkelheit besichtigt werden. Das Klostermuseum in Roggenburg hat wiederum von November bis März jeweils am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

In den Wintermonaten bieten die Museen den Besucherinnen und Besuchern verschiedene Veranstaltungen: Eine Familienführung erklärt die Schätze des Roggenburger Klosters im Museum am Samstag, 13. November, ab 14 Uhr.

Sonderführung blickt auf 900 Jahre Prämonstratenserorden

Auch zur Sonderausstellung "Ad omne opus bonum oparatus - 900 Jahre Prämonstratenserorden" gibt es ein Angebot: Hier findet eine Sonderführung am Samstag, 13. November, um 15 Uhr statt. Eine Anmeldung für diese Veranstaltung ist erforderlich unter 0731/ 70 40 42014 oder kreismuseen@lra.neu-ulm.de

Die Bienen im Bienenmuseum in Illertissen sind am 17. Oktober zu ihrem Imker in ihr Winterquartier gezogen und sind erst wieder ab dem Frühjahr 2022 im Museum zu sehen. Das Bayerische Bienenmuseum im Vöhlinschloss ist dennoch ganzjährig von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Wann das Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim geöffnet ist

Das Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim öffnet ebenfalls das ganze Jahr über am Dienstag von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. In den Museen gilt die 3G-Regel sowie Maskenpflicht ab 6 Jahren. Weitere Infos unter www.landkreis-nu.de/museen (AZ)