Mehr Rechte für Geimpfte in Bayern: Wie will die Polizei das kontrollieren?

Wie will die Polizei kontrollieren, ob die Menschen geimpft sind oder nicht?

Plus Geimpfte dürfen wieder mehr - in Bayern, aber auch im Landkreis Neu-Ulm. Doch wie will die Polizei kontrollieren, wer geimpft ist und wer nicht?

Von Michael Kroha

In Bayern und damit auch im Landkreis Neu-Ulm sind seit Donnerstag Geimpfte und Genese gleichgesetzt mit Negativ-Getesteten. Sie erhalten zumindest einen Teil ihrer Grundrechte zurück - unter anderem fällt die Ausgangs- oder die Kontaktbeschränkung für sie weg. Theoretisch wäre es dann möglich, nachts ohne triftigen Grund durch die Stadt zu gehen. Doch was ist, wenn die Polizei vorbeifährt?

