Lastwagen weicht Auto aus und prallt gegen Baum

Zwischen Weißenhorn und Oberhausen ist es am Donnerstagmorgen zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls zwischen Weißenhorn und Oberhausen. Denn der Verursacher, der am Steuer eines dunklen Audi saß, fuhr einfach weiter.

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2022 zwischen Weißenhorn und Oberhausen verursacht. Weil der Unbekannte, der am Steuer eines größeren, dunklen Audi saß, einfach ohne anzuhalten in Richtung Weißenhorn weiterfuhr, sucht die Polizei nun Zeugen.

Dem Polizeibericht zufolge war ein Lastwagen mit Anhänger am Donnerstag gegen 6.55 Uhr auf dem Weg von Weißenhorn in Richtung Oberhausen. Im Kurvenbereich im Wald kam ihm der dunkle Audi auf derselben Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, lenkte der Lastwagenfahrer nach rechts. Dabei kam er auf den Grünstreifen, wo das Gespann ins Schlingern geriet.

Der Anhänger blockierte die Staatsstraße

Beim Versuch, den Lkw mit Anhänger wieder abzufangen, kam er schließlich links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Anhänger ragte anschließend quer über die gesamte Fahrbahn und blockierte die Staatsstraße. Beim Aufprall wurden der Fahrer und ein weiterer Insasse des Lastwagens leicht verletzt. Sie benötigten an der Unfallstelle aber keine ärztliche Versorgung.

Die Feuerwehr Weißenhorn sicherte die Unfallstelle ab und band auch eine geringe Menge ausgelaufenes Motorenöl ab. An dem Lastwagen entstand erheblicher Sachschaden, die genaue Höhe steht laut Polizei aber noch nicht fest. Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Angaben zu dem Unfallflüchtigem in dem dunklen Audi machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die Beamten sind per E-Mail erreichbar unter der Adresse pp-sws.weissenhorn.pi@polizei.bayern.de. Die Rufnummer lautet 07309/96550. (az)

