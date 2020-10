vor 21 Min.

Maskenpflicht: Jetzt wird es konkreter im Landkreis Neu-Ulm

Plus Das Landratsamt erarbeitet gerade eine Liste mit konkreten Orten im Landkreis, wo Mund und Nase mit einer Maske bedeckt sein müssen

Von Ronald Hinzpeter

Jetzt werden die Corona-Zügel noch stärker angezogen: Das Landratsamt wird noch in dieser Woche eine Liste von allen Straßen und Plätzen im Landkreis veröffentlichen, wo die Menschen eine Maske tragen müssen. Unterdessen klettern die Fallzahlen weiter.

Bisher waren die Masken-Vorschriften eher allgemein, doch nun hat die Bayerische Staatsregierung den örtlichen Behörden aufgegeben, sehr genau zu benennen, wo künftig Mund und Nase zu bedecken sind. Zu diesem Zweck hat das Landratsamt jetzt die Kommunen im Kreis gefragt, wo denn „stark frequentierte Räume“ seien, an denen künftig das zu tragen ist, was Spötter auch das „Maultäschle“ nennen. Amtssprecherin Kerstin Weidner: „Wir wollten das nicht so pauschal von uns aus festlegen, deshalb haben wir uns abgestimmt.“

Unsicherheit wegen neuer Corona-Vorschriften

Angesichts der vielen neuen Vorschriften ist die Unsicherheit bei den Menschen groß. Via Facebook und Bürgertelefon wird das Landratsamt dieser Tage mit Fragen überhäuft, bestätigt Weidner. Das sei aber normal, wenn neue Vorschriften erlassen werden. Vor allem: Je mehr es ins Detail gehe, desto mehr Fragen tauchen auf. Die versucht das Landratsamt entweder direkt zu beantworten oder aber über die Internetseite der Behörde. Unter https://landkreis.neu-ulm.de/de/coronaampel.html findet sich eine Zusammenstellung der häufigsten Fragen und Antworten zu den Maßnahmen, die seit dem Überschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 35 gelten.

Corona-Inzidenz-Wert steigt weiter im Landkreis

Das Infektionsgeschehen wird die Menschen zwischen Iller, Donau und Roth noch lange beschäftigen, denn die Zahlen steigen weiter an. Für den Landkreis gilt immer noch die Warnstufe gelb. Nach Angaben des bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelrecht (LGL) lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm am Dienstag bei 43,38. Das LGL aktualisiert seine Zahlen täglich um 14 Uhr. Deshalb weichen sie etwas von denen des Robert-Koch-Instituts ab. Das hat am Dienstagmorgen um 6.21 Uhr für den Kreis Neu-Ulm einen Wert von 41,1 veröffentlicht. Was die Neu-Infektionen angeht, sieht es im benachbarten Alb-Donau-Kreis schlimmer aus. Dort wurde eine 7-Tages-Inzidenz von 79,2 gemeldet. In der Stadt Ulm liegt der kritische Inzidenz-Wert bei 52,1, alsoknapp über der Grenze für weitere einschränkende Maßnahmen.

So viele Schulklassen sind noch in Quarantäne

Für zwei Klassen aus Neu-Ulm endete die Quarantäne wieder. Neu nach Hause geschickt wurde ebenfalls eine Klasse aus der Großen Kreisstadt. Damit sind aktuell sieben Schulklassen in Neu-Ulm, Senden und Weißenhorn, eine gesamte Jahrgangsstufe in Weißenhorn sowie zwei Kindergartengruppen aus Oberfahlheim in Quarantäne. Bei den Reihentestungen aufgrund eines bestätigten Falles in einer Grundschulklasse in Senden waren drei weitere Schüler positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden. Deshalb gilt an dieser Schule als einziger Grundschule im Landkreis seit letzten Freitag in allen Klassen Maskenpflicht sowie wechselweise Homeschooling und Präsenzunterricht. Diese Entscheidung sei vorsorglich mit Blick auf das aktuell dynamische Infektionsgeschehen getroffen worden, heißt es aus dem Landratsamt.

