Nersinger Weihnachtsmarkt 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Der Nersinger Weihnachtsmarkt findet seit 1994 immer in der Vorweihnachtszeit statt. Wir geben Ihnen Infos zum Start, den Terminen und den Öffnungszeiten.

Die Weihnachtsmarkt-Zeit steht bevor. Wie mögen Sie es? Uralt, weltberühmt und gigantisch? Oder lieber klein, intim und mit einem ganz speziellen örtlichen Charme? Viele brauchen sich da gar nicht zu entscheiden. Wo steht denn eigentlich geschrieben, dass man in der Vorweihnachtszeit nur einen Markt besuchen darf? Also dann: Nicht nur Christkindlesmarkt in Augsburg oder Ulm, sondern auch Nersinger Weihnachtsmarkt.

Hier die Infos zum Start, den Terminen, den Öffnungszeiten und den Attraktionen des Weihnachtsmarktes in Nersingen.

Nersinger Weihnachtsmarkt 2019: An welchem Termin ist der Start?

Der Nersinger Weihnachtsmarkt startet am Mittwoch, 4. Dezember 2019, um 15 Uhr auf dem Rathausplatz.

Weihnachtsmarkt in Nersingen: Wie sind 2019 die Öffnungszeiten?

Der diesjährige Weihnachtsmarkt findet vom 4. Dezember bis zum 8. Dezember 2019 (2. Advent) statt.

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Donnerstag: 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Freitag: 15.00 Uhr bis 21.30 Uhr

Samstag: 15.00 Uhr bis 21.30 Uhr

Sonntag: 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Nersingen: Was ist am Nersinger Weihnachtsmarkt 2019 alles geboten?

Von Mittwoch bis Sonntag steht eine kleine weihnachtlich geschmückte Budenstadt auf dem Rathausplatz von Nersingen.

Tägliche Attraktionen:

Kaffee und Kuchen in der Gemeindehalle

Internationale Spezialitäten für den Gaumen

Musikalische Einlagen

Schöne Geschenkideen

Verschiedene Vorführungen für Groß und Klein

Christbaumverkauf

Gehege mit Schafen

Weihnachtsmarkt 2019: Nersinger Vereine bieten Bewirtung

Örtliche Vereine dürfen auf dem Weihnachtsmarkt Essenstände betreiben - man darf gespannt sein, was ihnen dieses Jahr für Zunge und Gaumen so alles einfällt.

Weitere Informationen zum Nersinger Weihnachtsmarkt 2019 finden Sie hier.

Sie suchen einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte der Region, inklusive Karte mit Terminen und Öffnungszeiten? Bitte sehr: Alle Informationen finden Sie in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

