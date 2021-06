Neu-Ulm

vor 31 Min.

20-jähriger Autofahrer gerät auf Gegenspur und kollidiert frontal mit Lastwagen

Plus Wie es zu dem Unfall auf der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen kam, ist unklar. Eine Notärztin und ein Sanitäter sind zufällig sofort an der Unfallstelle.

Von Thomas Heckmann

Auf der neuen Fahrbahn der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen hat sich am Sonntagmorgen gegen sieben Uhr ein Frontalzusammenstoß ereignet, bei dem ein junger Autofahrer schwerste Verletzungen erlitt. Nach Auskunft der Polizei musste er im Klinikum notoperiert werden. Noch ist vollkommen unklar, warum der Fahrer eines Opels am Sonntagmorgen kurz vor der Ausfahrt Burlafingen auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten ist. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der Lastwagenfahrer konnte noch mit einer Vollbremsung seine eigene Geschwindigkeit reduzieren, wegen einer Schutzplanke direkt an der Kante zur Baustelle des B10-Neubaus konnte er jedoch nicht nach rechts ausweichen.

Themen folgen