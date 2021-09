Neu-Ulm

vor 31 Min.

2022 soll es in Neu-Ulm auf dem Petrusplatz einen "Rock-Sommer" geben

Der Petrusplatz in Neu-Ulm soll nächstes Jahr mit mehreren Veranstaltungen belebt werden, unter anderem an Schwörmontag.

Plus Der Verein Wir in Neu-Ulm (Win) hat seine Pläne für dieses und nächstes Jahr vorgestellt. Dazu gehören auch Großveranstaltungen in der Innenstadt.

Von Michael Ruddigkeit

Sofern die Corona-Pandemie es zulässt, soll nächstes Jahr in der Neu-Ulmer Innenstadt wieder ordentlich gefeiert werden. Zum einen an Schwörmontag, zum anderen aber auch im August. Diese Pläne stellte jetzt der Stadtmarketingverein Wir in Neu-Ulm (Win) im Finanzausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats vor.

