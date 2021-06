Neu-Ulm/Holzheim

vor 18 Min.

Endlich wieder Biergarten! So war Tag eins der Gastro-Öffnung im Kreis Neu-Ulm

Plus Im Kreis Neu-Ulm ist die Außengastronomie wieder möglich. Ganz zur Freude der Biergartenfreunde. Jedoch müssen Gäste und Wirte einiges beachten.

Von Michael Kroha

Das Wetter hätte fast nicht besser sein können, als am Mittwoch nach Wochen und Monaten wieder die Außengastronomie im Kreis Neu-Ulm ihren Betrieb aufnehmen durfte: strahlend blauer Himmel, wunderbarer Sonnenschein - aber eben auch nicht zu heiß. Und so strömten die Menschen in die Biergärten der Region. Gäste und Wirte mussten dabei aber einiges beachten.

Themen folgen