Neu-Ulm

06:30 Uhr

Neue Bahntrasse: Wo fährt künftig der ICE im Landkreis Neu-Ulm?

Plus Für die geplante Neubaustrecke Ulm – Augsburg gibt es derzeit vier mögliche Varianten. Jede hätte erhebliche Eingriffe in der Region zur Folge.

Von Michael Ruddigkeit

Die Bahnlinie von Ulm nach Augsburg besteht seit mehr als 160 Jahren und gehört zu den meistbefahrenen Strecken in Süddeutschland. Auf dem 85 Kilometer langen zweigleisigen Abschnitt wird der Fern-, Nah- und Güterverkehr abgewickelt. Entsprechend eng geht es dort zu. Die Bahn will die ICE-Züge und die Güterzüge künftig auf einer eigenen Trasse fahren lassen. Doch wo soll diese verlaufen? Vier Möglichkeiten werden derzeit in Betracht gezogen. Jede von ihnen hätte erhebliche Auswirkungen auf den Landkreis Neu-Ulm.

