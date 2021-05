Neu-Ulm-Pfuhl

vor 47 Min.

Müll, verbotene Partys und Falschparker sorgen für Ärger am Pfuhler See

Der Pfuhler See ist ein beliebtes Ausflugsziel an schönen Tagen. Es gibt jedoch Probleme mit Müllablagerungen, Falschparkern und anderen Verstößen.

Plus Wenn die Temperaturen steigen, nimmt auch die Zahl der Verstöße am Pfuhler See deutlich zu. Jetzt sollen Polizei und Ordnungsdienst durchgreifen.

Von Dagmar Hub und Michael Ruddigkeit

Corona hat zahlreiche gesellschaftliche Auswirkungen. Eine bisher praktisch nicht diskutierte, aber allgegenwärtige Corona-Folge schildert Iris Stieglitz, Abteilungsleiterin Grünflächen bei der Stadt Neu-Ulm: Der Umstand, dass Essen bei der Gastronomie nur abgeholt werden kann, schafft Berge von Verpackungsmüll, auch innerstädtisch, vor allem aber in Naherholungsgebieten. Zum Beispiel am Pfuhler See.

