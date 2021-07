US-Army im Wiley: Als Neu-Ulm Teil der Vereinigten Staaten war

Plus Die Vergangenheit ist im Wiley bis heute sichtbar. 30 Jahre nach dem Abzug der US-Army erzählen jetzt fünf neue Stelen dauerhaft den militärischen Teil der Stadtgeschichte.

Lange bevor das Wiley Wiley hieß, bestimmte das Militär die Geschichte des früher weit vor den Stadttoren gelegenen Geländes: Auf einem Exerzierplatz rund um die mächtige Ulanlinde wurde schon im 19. Jahrhundert marschiert. Und zwar vom Infanterieregiment der Friedenskaserne und dem 4. Königlichen Bayerischen Chevevaulegers-Regiment. Die Linde verschwand in den 1950ern. Das (US-)Militär vor 30 Jahren. Nun erinnern Stelen auf dem Gelände der Hochschule Neu-Ulm überaus kurzweilig an eine längst zu Ende gegangene Epoche. 1951 wurden US-Truppen stationiert, 1991 sind sie abgezogen. Das prägt Neu-Ulm bis heute.