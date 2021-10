Neu-Ulm

12:30 Uhr

Volkshochschulen sollen ihr Angebot in Neu-Ulm ausweiten

Plus Die Stadt Neu-Ulm würde gerne Lücken im Bereich der Erwachsenenbildung durch die Volkshochschulen schließen. Doch dieses Vorhaben hat seinen Preis.

Von Michael Ruddigkeit

Die Volkshochschule (Vhs) im Landkreis Neu-Ulm und die Vh Ulm bieten in der Stadt Neu-Ulm ein breites Spektrum an Kursen und Veranstaltungen. Allerdings nicht in jedem Stadtteil. "Es gibt Lücken im Stadtgebiet in der Erwachsenenbildung", sagte Dezernent Ralph Seiffert im Ausschuss für Bildung, Familie und Kultur. Das Angebot soll daher künftig ausgeweitet werden. Das ist aber auch eine Frage des Geldes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

