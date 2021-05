Neu-Ulm

Wie Experten im Neu-Ulmer Abwasser dem Coronavirus auf die Spur kommen

Das Klärwerk Steinhäule kann über Proben die Verbreitung des Coronavirus nachweisen. Die Fraktion der Freien Wähler will dies als eine Art Frühwarnsystem etablieren.

Plus Die Freien Wähler fordern, dass das Neu-Ulmer Abwassernetz für den Nachweis von Corona-Infektionen genutzt werden sollte. Doch wie schnell lässt sich das umsetzen?

Von Michael Ruddigkeit

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auch im Landkreis Neu-Ulm kontinuierlich. Die Hoffnung ist daher groß, dass jetzt Stück für Stück Normalität in das Leben der Menschen zurückkehrt. Doch droht im Herbst möglicherweise eine vierte Corona-Welle? Die Fraktion der Freien Wähler (FWG) im Neu-Ulmer Stadtrat ist der Ansicht, dass die Stadt Neu-Ulm frühzeitig Vorkehrungen treffen müsste. Ein Baustein dafür: Das Abwassernetz des Klärwerks Steinhäule soll als Frühwarnsystem in der Region genutzt werden, um Trends bei Infektionen zu erkennen. Wie lässt sich das umsetzen? Wir haben bei den Experten in Pfuhl nachgefragt.

