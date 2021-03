vor 2 Min.

Schnelltest vor der Kinokasse? Das Dietrich-Theater wartet auf den Neustart

Plus Wann Kinos öffnen können, bleibt unklar. Der Chef des Neu-Ulmer Dietrich-Theaters, appelliert an die Politik - und arbeitet an eigenen Teststrategien.

Von Veronika Lintner

Als sich die Zeichen verdichteten, als am Freitag klar wurde, dass die Kinos und Theater in Bayern nun doch nicht schon im März öffnen dürfen, so wie es der Stufenplan zur Lockerung vorsieht - da war einer nicht wirklich überrascht. „Seit Anfang der Woche haben wir mit so einer politischen Entscheidung fast schon gerechnet, die Zeichen standen schon so“, sagt Roman Sailer. Er betreibt die kleinen Altstadtkinos von Ulm und auch das Neu-Ulmer Dietrich Theater, das große Multiplex-Kino. Jetzt muss er abwarten, was die politischen Entscheidungsträger beschließen. Wie weit die Öffnungschance wieder in die Ferne rücken.

Schnelltest vor dem Kino? Das Dietrich Theater in Neu-Ulm überlegt noch

Vor allem eine Frage bewegt den Kinobetreiber: Wie könnten seine Filmtheater denn überhaupt öffnen? Pendeln sich die Corona-Inzidenzwerten zwischen 50 und 100 ein, müssten Kinobesucher, wie auch Theatergänger, erst ein negatives Coronatest-Ergebnis vorweisen. „Das hat uns zuletzt tatsächlich Kopfzerbrechen bereitet“, berichtet Sailer. Eine denkbare Lösung wäre, direkt vor dem Eingang zum Kino Tests anzubieten. Doch für 2000 Kinogänger am Tag 2000 Schnelltests bereithalten - das würde Kino-Betreiber wie ihn vor eine riesige logistische Herausforderung stellen, sagt Sailer.

Deshalb wolle er die Zeit der Schließung - wie lange sie nun andauern wird - weiter nutzen, um an Lösungen zu arbeiten. Und um die Politik auf einen Wunsch seiner Branche aufmerksam zu machen: „Wir fordern von der Politik schon länger einen einheitlichen, bundesweiten Öffnungstermin für Kinos", sagt Sailer.

Kinobetreiber fordern einen einheitlichen Öffnungstermin

Den Kinobetrieb takten in normalen Zeiten die deutschlandweiten Starttermine der großen Blockbuster. Ein Zusammenspiel zwischen den Filmstudios, großen Filmverleihern und den Kinos. Doch ein Flickenteppich an Öffnungsterminen, von Bundesland zu Bundesland, so wie er nach diesen Inzidenzwert-Regeln gelten würde - das wäre aus Sailers Sicht deshalb weder sinnvoll und wirtschaftlich noch gerecht. "Wir müssen daran arbeiten, dass die Politik das versteht", sagt Sailer. „Ginge es nach dem Stufenplan, hätten wir bald einen zerklüfteten Start." Von einem einheitlichen Start würde sich die Kino-Branche zudem eine starke Signalwirkung erhoffen. Ein klarer Startschuss für die Öffnung, das würde die Kinofans aufhorchen lassen.

Sailer hofft auf Lösungen und Gewissheit - nach Monaten der Pause, nach einem turbulenten, durchwachsenen Jahr mit Corona. Im Februar 2020 stand das Dietrich-Theater in den Schlagzeilen: Der erste bekannte Corona-Fall in Neu-Ulm war ein Mann, der kurz vor dem Positiv-Test noch das Kino besucht hatte. Auch wenn sich im Filmtheater keine weitere Person durch Patient Nummer eins ansteckte - die Sorge und Skepsis hielt bei manchen Kinogängern lange an. Was folgte, war der erste Lockdown - und dann die große Bemühung um Öffnung. Open-Air- und Auto-Kino im Sommer, Hygienekonzepte, Appelle an die Politik, Ideen, wie man sich gegen das Heimkino von Netflix konkurrenzfähig machen könnte - doch auch im Jahr 2021 bleibt die Situation für Kinos wie das Dietrich-Theater kritisch.

