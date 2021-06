Wasserwacht rettet verletzten Radfahrer am Illerufer

Ein Radfahrer stürzt im unwegsamen Gelände. Die Wasserwacht unterstützt den Rettungsdienst dabei, den Verletzten zu bergen.

Die Wasserwachten aus Senden und Weißenhorn haben am Montag bei der Rettung eines verunfallten Radfahrers geholfen. Gegen 19.30 Uhr wurde die Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung alarmiert. Am württembergischen Ufer der Iller war ein Radfahrer im unwegsamen Gelände gestürzt. Dieser Bereich des Illerufers liegt am steilen Hang zwischen Illerkirchberg und Illerrieden. Weder am Fluss noch vom höher liegenden Gelände können Rettungsfahrzeugen die Stelle anfahren.

Der Sprecher der Kreiswasserwacht berichtet, wie der Einsatz ablief. Ein Helfer des Rettungsdiensts arbeitete sich zu Fuß zum Verletzten vor und übernahm die Erstversorgung. Die Helfer der BRK-Wasserwacht setzten oberhalb des Wehrs über die Uferböschung ein leichtes Motorrettungsboot ein. Mit dessen Hilfe erreichten sie die südlich gelegene Einsatzstelle, nahmen den Patienten und den Helfer vom Rettungsdienst auf und transportierten beide ans bayerische Ufer. Dort wartete bereits ein Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes und übernahm die weitere Behandlung. Vor Ort waren insgesamt 19 der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der BRK-Wasserwacht. Der Einsatz war kurz vor dem starken Wärmegewitter beendet, das in der Region im Verlauf des weiteren Abends für einige Schäden sorgte.

Genau an dieser Stelle wurden vor wenigen Jahren bereits zwei andere Fahrradfahrer verletzt und mussten mit Hilfe der BRK-Wasserwacht vom unzugänglichen Ufer gerettet werden, teilt die Wasserwacht mit. Die Helfer der BRK-Wasserwacht stehen das ganze Jahr über für Notfälle am und im Wasser bereit. Mit Schnelleinsatzgruppen Wasserrettung aus Senden, Wasserwacht Neu-Ulm, Illertissen und Wasserwacht Weissenhorn können sie über die Notrufnummer 112 zu Einsätzen im gesamten Landkreis Neu-Ulm und darüber hinaus gerufen werden. An den Wochenenden sorgen die insgesamt mehr als 450 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der BRK-Wasserwachten im Landkreis Neu-Ulm an elf Wachstationen für die Sicherheit der Badegäste. (AZ)