Spazierfahrt nach 22 Uhr durch Senden: Polizei ahndet Corona-Verstöße im Kreis Neu-Ulm

In Neu-Ulm stellte die Polizei insgesamt elf Verstöße gegen die Corona-Regeln fest. Die meisten davon, weil Personen ohne triftigen Grund unterwegs waren.

Die Polizei hat im Landkreis Neu-Ulm von Dienstag auf Mittwoch mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt.

In Neu-Ulm waren es insgesamt elf Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Davon lagen sieben Verstöße vor, weil sich Personen nach 21 Uhr ohne triftigen Grund außerhalb einer Wohnung aufhielten. Die anderen Personen verstießen gegen die Kontaktbeschränkungen. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

In Senden wurde am Dienstag gegen 22 Uhr in der Bahnhofstraße ein Pkw kontrolliert, in dem sich ein 39-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau befanden. Beide äußerten, dass sie auf einer Spazierfahrt seien und dass ihnen die Regelungen der Ausgangssperre bekannt seien.

Beide erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Der Fahrer wird zusätzlich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt, weil beide Vorderreifen an seinem Fahrzeug nicht die erforderliche Profiltiefe aufwiesen. (az)

